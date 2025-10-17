    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON
    JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Prognosesenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Umsatz und insbesondere die Bruttomarge des Anlagenbauers hätten enttäuscht, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Laut dem Unternehmen ist der Geschäftsbereich Optoelektronik weiterhin der gesündeste. Insofern geht der Experte davon aus, dass die schwache Geschäftsentwicklung auf den Rest des Unternehmens verteilt ist./rob/la/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 13,05EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 19:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 14
    Kursziel alt: 14
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


