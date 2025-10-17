JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Marktschwankungen hemmten die Gewinnerholung im Lkw-Geschäft, schrieb Jose M Asumendi in einer Nachbetrachtung am Freitag zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt. Mittelfristig sieht der Analyst Volvo aber in einer guten Position, um sowohl in den USA als auch in Europa höhere Gewinne zu erzielen./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,76 % und einem Kurs von 22,57EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 19:11 Uhr) gehandelt.