BAKU UND MONTENEGRO

Nobu Hotel, Restaurant und Residences Baku An der kaspischen Küste im prestigeträchtigen Sea Breeze Resort-Gebiet gelegen, markiert dieses wegweisende Projekt den Eintritt von Nobu in Aserbaidschan und bringt die berühmte Mischung aus zeitgenössischem Luxus, unverwechselbarer Küche und gehobenem Lebensstil in die Region.

NEW YORK, Oktober 17, 2025 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, die weltweit bekannte Luxus-Lifestyle- und Kultmarke für Hotels, Restaurants und Residenzen, gibt stolz das Debüt von Nobu Hotel, Restaurant und Residences Baku bekannt, zusammen mit dem kommenden Nobu Hotel, Restaurant und Residences Montenegro , das in Partnerschaft mit Sea Breeze Resort entwickelt wird.

Das Projekt umfasst ein Nobu-Hotel mit 80 Zimmern und eine Kollektion von 100 exklusiven Nobu-Residenzen, darunter fünf außergewöhnliche Villen, die Nobus charakteristische Ästhetik widerspiegeln: elegante Schlichtheit, natürliche Materialien und ein harmonisches Gleichgewicht von Komfort und Raffinesse.

Das Nobu-Restaurant im Herzen der Anlage wird die weltberühmte japanisch-peruanische Küche des Chefkochs Nobu präsentieren, ergänzt durch eine stilvolle Bar und Lounge, in der sich Gäste und Bewohner treffen und austauschen können.

Zu den Annehmlichkeiten gehören ein hochmodernes Fitnesscenter, ein Wellness-Spa, umfangreiche Konferenz- und Veranstaltungsräume sowie Freizeiteinrichtungen, die sowohl auf Entspannung als auch auf einen aktiven Lebensstil zugeschnitten sind. Mit direktem Zugang zum Strand am Kaspischen Meer genießen Gäste und Bewohner eine ruhige Umgebung, in der sich Freizeit, Wohlbefinden und die für Nobu typische Gastfreundschaft nahtlos verbinden.

Nobu Hotel, Restaurant und Residences Montenegro

Die Marke Nobu erweitert ihre Präsenz und kündigt Nobu Residences, Hotel und Restaurant im Sea Breeze Resort Montenegro an, das an der Adriaküste in einer renommierten Ferienregion liegt.

Dieses mit Spannung erwartete Projekt wird ein Nobu-Hotel mit 80 Zimmern, 100 Privatwohnungen und fünf maßgeschneiderte Villen umfassen, die sich um ein unverwechselbares Nobu-Restaurant gruppieren, das Eigentümern und Gästen ein unvergleichliches Lifestyle-Erlebnis bietet. Mit seinem Panoramablick auf das Meer, dem privaten Zugang zum Wasser und der Nähe zu den exklusivsten Reisezielen der Region verkörpert das Nobu Montenegro das perfekte Gleichgewicht zwischen Gelassenheit und Raffinesse.

Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality, sagte:

"Wir freuen uns unglaublich, Nobu in Aserbaidschan einzuführen und nach Montenegro zurückzukehren - zwei atemberaubende Reiseziele, die reich an Kultur und natürlicher Schönheit sind. Diese Partnerschaft mit dem Sea Breeze Resort spiegelt unser Engagement wider, nicht nur ein, sondern zwei außergewöhnliche Nobu-Projekte zu realisieren, die unsere Vision verkörpern. Diese bemerkenswerten Entwicklungen sind ein Beispiel für unser unermüdliches Bestreben, einzigartige Erlebnisse zu schaffen, bei denen außergewöhnliche Gastfreundschaft, innovatives Design und erstklassige Gastronomie in perfekter Harmonie zusammenkommen."

Emin Agalarov, Gründer und Eigentümer des Sea Breeze Resorts, fügte hinzu:

"Wir freuen uns, dass die weltbekannte Marke Nobu bald sowohl im Sea Breeze in Aserbaidschan als auch im Sea Breeze in Montenegro vertreten sein wird. Dies ist ein neues Kapitel in der Entwicklung von оur Urlaubsstadt und Ziel für Touristen aus aller Welt. Ich danke unseren Partnern herzlich für die langjährige Zusammenarbeit und das Vertrauen".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796564/NOBU_HOSPITALITY_Baku.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796565/NOBU_HOSPITALITY.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nobu-hospitality-kundigt-zwei-neue-reiseziele-an-baku-und-montenegro-302587842.html