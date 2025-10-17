    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump macht TACO vor China, Bankenkrise, Kakerlaken und Gold!

    Und die Wall Street versucht, die Bankenkrise herunter zu spielen

    Trump macht den TACO vor China und zeigt damit, dass er geblufft hat, weil er die schlechteren Karten im Handelskrieg hat - und die Wall Street versucht, die Bankenkrise herunter zu spielen. Der TACO von Trump sorgt zwar für einen Rebound der Aktienmärkte, aber das bedeutet noch lange nicht, dass China gute Miene zu seinem Spiel machen wird - denn Peking wird deutliche Zugeständnisse vom US-Präsidenten verlangen. Und für die Bankenkrise dürfte die Aussage von JP Morgan-Chef Dimon gelten: wo eine Kakerlake ist, sind meistens mehrere Kakerlaken! Gold korrigiert nach dem erneuten Allzeithoch heute deutlich - die lange Schlangen vor Gold-Shops waren ein Warnsignal..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.483,69€
    Basispreis
    16,03
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.420,00€
    Basispreis
    16,11
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Banken-Krise: Schattenbanken – ein Happening Schwarzer Schwäne

    2. OpenAI, AMD, Nvidia, Broadcom – KI-Euphorie mit Mega-Risiko

     

    Das Video "Trump macht TACO vor China, Bankenkrise, Kakerlaken und Gold!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump macht TACO vor China, Bankenkrise, Kakerlaken und Gold! Trump macht den TACO vor China und zeigt damit, dass er geblufft hat, weil er die schlechteren Karten im Handelskrieg hat