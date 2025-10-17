Trump macht TACO vor China, Bankenkrise, Kakerlaken und Gold!

Trump macht den TACO vor China und zeigt damit, dass er geblufft hat, weil er die schlechteren Karten im Handelskrieg hat - und die Wall Street versucht, die Bankenkrise herunter zu spielen. Der TACO von Trump sorgt zwar für einen Rebound der Aktienmärkte, aber das bedeutet noch lange nicht, dass China gute Miene zu seinem Spiel machen wird - denn Peking wird deutliche Zugeständnisse vom US-Präsidenten verlangen. Und für die Bankenkrise dürfte die Aussage von JP Morgan-Chef Dimon gelten: wo eine Kakerlake ist, sind meistens mehrere Kakerlaken! Gold korrigiert nach dem erneuten Allzeithoch heute deutlich - die lange Schlangen vor Gold-Shops waren ein Warnsignal..

Hinweise aus Video: