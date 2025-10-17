Aktien New York
Etwas höher - Finanzwerte bleiben im Blick
- Anleger zeigen sich optimistisch trotz Bankensorgen.
- Dow Jones steigt um 0,24 % auf 46.065 Punkte.
- American Express hebt Ausblick, Aktien steigen stark.
NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben am Freitag die jüngsten Warnsignale im Bankensektor die Anleger vorerst nicht mehr allzu sehr verunsichert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,24 Prozent auf 46.065 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,17 Prozent auf 24.700 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,10 Prozent auf 6.636 Punkte.
Am Donnerstag hatten Bedenken um US-Regionalbanken die Wall Street belastet. Mit Zions Bancorp und Western Alliance Bancorp hatten zwei Institute mitgeteilt, möglicherweise Opfer von Kreditbetrug im Zusammenhang mit notleidenden Immobilienfonds geworden zu sein. Das ließ bei Anlegern Sorgen über möglicherweise insgesamt zu laxe Kreditstandards kleinerer US-Banken aufkommen.
Zions Bancorp und Western Alliance erholten sich am Freitag etwas von ihren Vortagesverlusten und notierten 4,3 beziehungsweise 1,8 Prozent höher. Experten mahnten, die Probleme nicht auf den gesamten Sektor zu extrapolieren.
Andere Regionalbanken beruhigten vor dem Wochenende etwas die Gemüter. Truist Financial , Regions Financial und Fifth Third Bancorp berichteten über niedrigere Rückstellungen für Kreditausfälle als von Analysten erwartet. Ally Financial veröffentlichte starke Zahlen, die eine anhaltende Nachfrage nach Krediten für Autos erkennen ließen und Bedenken im Hinblick auf Verbraucher mit geringerem Einkommen etwas milderten. Die Kursgewinne für Ally beliefen sich auf 1,7 Prozent. Truist Financial zogen um 3,8 Prozent an.
Die Anleger von American Express freuten sich über Kursgewinne von 6,8 Prozent, nachdem der Kreditkartenanbieter den Jahresausblick angehoben hatte. Die Aktien lagen im Dow an der Spitze und nahmen Kurs auf ihr Rekordhoch.
An den Börsen war jüngst die KI-Rally ins Stocken geraten, vor einer Woche verschärfte sich plötzlich wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China und dann gab es auch noch die schlechten Nachrichten von US-Regionalbanken. In diesem Umfeld hatten Investoren zeitweise dazu geneigt, Buchgewinne zu realisieren, nachdem KI-, Rüstungs- und Weltraumfantasie in diesem Jahr viele Tech- und Rüstungsaktien hatte stark steigen lassen.
Im US-chinesischen Handelskonflikt hoffen Investoren letztlich aber weiter auf eine Einigung. Aussagen von Präsident Donald Trump sorgten vor dem Wochenende für eine gewisse Beruhigung an den Märkten. Der neue Zollsatz auf China-Importe sei "nicht nachhaltig". Für die Wirtschaft sei das nicht tragfähig. Sein Plan könne aber dennoch aufgehen, wie er in einem Gespräch mit dem US-Fernsehsender Fox News betonte. Am Ende müsse es eine faire Vereinbarung geben./ajx/he
Update Herbst 2025
Ein neuer Deal für NOVO
2025-10-15 Omeros katapultiert sich um fast 150 % durch einen überraschenden 2,1-Milliarden-Dollar-Deal mit Novo Nordisk
https://finance.yahoo.com/m/86ba967e-114c-30ce-9625-96f5ebeae277/omeros-catapults-almost-150-.html
Die Aktie von Omeros ( OMER ) katapultierte sich am Mittwoch auf ein 10-Monats-Hoch, nachdem Novo Nordisk sich bereit erklärt hatte, bis zu 2,1 Milliarden Dollar für die Lizenzierung seiner experimentellen Behandlung seltener Blut- und Nierenerkrankungen zu zahlen.
Das Medikament Zaltenibart wird derzeit als Behandlung für paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) getestet. PNH ist eine seltene Blutkrankheit, bei der das Immunsystem fälschlicherweise rote Blutkörperchen angreift und zerstört. In einer Pressemitteilung erklärte Novo, Zaltenibart habe mehrere potenzielle Vorteile gegenüber anderen Medikamenten, die bereits auf dem Markt oder in der Entwicklung sind.
Diese drei Faktoren werden die Aktien im Medizinsektor im Jahr 2025 antreiben
„Mit Zaltenibart haben wir die attraktive Möglichkeit, künftig einer großen Zahl von Menschen mit seltenen Blut- und Nierenerkrankungen zu helfen und unseren Führungsanspruch in diesem Bereich zu untermauern“, sagte Ludovic Helfgott in einer Erklärung. Helfgott ist Executive Vice President für Produkt- und Portfoliostrategie bei Novo.
Im Mittagshandel an der Börse stieg die Omeros-Aktie heute um rund 150 % auf 10,26. Die Aktie erreichte ihren 200-Tage-Durchschnitt und damit ihren höchsten Stand seit Dezember. Die Novo Nordisk-Aktie legte leicht zu und erreichte 56,88.
Omeros-Aktie: „Neuartiger“ Mechanismus
Gemäß den Vertragsbedingungen zahlt Novo Nordisk 340 Millionen US-Dollar im Voraus und in Form kurzfristiger Meilensteinzahlungen. Die Zahlungen sichern dem Unternehmen die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Zaltenibart für alle möglichen Anwendungsgebiete. Einschließlich möglicher Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine hat der Vertrag einen Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar. Omeros könnte zudem gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz erhalten.
Zaltenibart wirkt durch die Blockierung von MASP-3, einem Protein, das einen alternativen Weg des körpereigenen Komplementsystems aktiviert. Das Komplementsystem ist Teil des Immunsystems und spielt nachweislich eine Rolle bei einer Reihe seltener Erkrankungen.
„Zaltenibart verfügt über einen neuartigen Wirkmechanismus, der gegenüber anderen Behandlungen für komplement-vermittelte Erkrankungen mehrere Vorteile bieten könnte“, sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer von Novo, in einer Erklärung. „Novo Nordisk ist in einer starken Position, um auf der Arbeit von Omeros aufzubauen und den Wert dieses Vermögenswerts zu maximieren.“
Der Deal ist die zweite große Geschäftsentwicklungsnachricht von Novo Nordisk in diesem Monat. Am 9. Oktober hatte Novo angekündigt, bis zu 5,2 Milliarden Dollar für die Übernahme von Akero Therapeutics ( AKRO ) zu zahlen. Das Unternehmen soll das Medikament gegen möglicherweise mit Stoffwechselstörungen verbundene Steatohepatitis (Fettleberentzündung) verschreiben. Die Krankheit, auch MASH genannt, entsteht durch Fettansammlungen in der Leber, die zu Vernarbungen und schließlich zu einer Leberzirrhose führen.
Novo Nordisk beginnt mit Entlassungen in den USA im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen
