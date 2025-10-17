    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Oracle Aktie mit Kurseinbruch - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Oracle Aktie bisher Verluste von -6,79 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

    Oracle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Oracle Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,79 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die Oracle Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,32 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +1,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Oracle auf +62,06 %.

    Oracle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,28 %
    1 Monat -0,34 %
    3 Monate +25,32 %
    1 Jahr +62,77 %

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 710,99 Mrd. wert.

    G42 informiert über den aktuellen Stand des Baus von Stargate UAE, dem Cluster für KI-Infrastruktur


    Die Einrichtung ist Teil des größeren 5GW VAE-USA KI -Campus in Abu Dhabi ABU DHABI, VAE, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ - G42 gab heute bedeutende Fortschritte beim Bau von Stargate UAE bekannt, einem 1-GW-Großcluster für KI-Infrastruktur, der von …

    Börsenstart USA - 17.10. - Dow Jones stark +0,21 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Gold zieht durch, Deutsche Bank fällt tief & Seltene Erden aus Afrika


    Die Angst, dass eine US-Regionalbank in Schieflage gerät, ist zurück an der Wallstreet. Die großen US Indizes stehen unter Druck und im DAX fällt die Deutsche Bank an DAX-Ende. Ist der deutliche Rücksetzer eine Chance?

    Oracle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oracle

    -6,31 %
    +1,28 %
    -0,34 %
    +25,32 %
    +62,77 %
    +288,69 %
    +407,10 %
    +696,93 %
    +14.855,30 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460



