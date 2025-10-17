Fresnillo Aktie crasht -16,18 % - 17.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fresnillo Aktie. Mit einer Performance von -16,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Fresnillo plc ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold spezialisiert hat. Es ist einer der größten Silberproduzenten weltweit und an der Londoner Börse notiert. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und Newmont Corporation. Fresnillo überzeugt durch große, hochwertige Reserven und effiziente Produktionsmethoden.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fresnillo-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +82,35 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresnillo Aktie damit um +13,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +318,78 % gewonnen.

Fresnillo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,58 % 1 Monat +19,39 % 3 Monate +82,35 % 1 Jahr +284,03 %

Informationen zur Fresnillo Aktie

Es gibt 737 Mio. Fresnillo Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,01 Mrd. wert.

Fresnillo Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresnillo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresnillo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.