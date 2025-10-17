    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHims & Hers Health Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Hims & Hers Health Registered (A)

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktie weiter abwärts - -14,18 % - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie bisher Verluste von -14,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -14,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hims & Hers Health Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,29 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hims & Hers Health Registered (A) auf +100,08 %.

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

    Es gibt 218 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,45 Mrd. wert.

    Hims & Hers Health Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


