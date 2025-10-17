    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arm Holdings Aktie verliert signifikant - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um -4,37 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie verliert signifikant - 17.10.2025
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die Arm Holdings Aktie ist bisher um -4,37 % auf 140,20 gefallen. Das sind -6,40  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Arm Holdings plc. [ADR]!
    Long
    151,33€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 10,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    179,49€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 9,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Arm Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,27 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -2,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,26 %. Im Jahr 2025 gab es für Arm Holdings bisher ein Plus von +18,03 %.

    Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,17 %
    1 Monat +10,26 %
    3 Monate +8,27 %
    1 Jahr +0,84 %

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 148,51 Mrd. wert.

    Börsenstart USA - 17.10. - Dow Jones stark +0,21 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arm Holdings

    -3,41 %
    -2,17 %
    +10,26 %
    +8,27 %
    +0,84 %
    +136,00 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Arm Holdings Aktie verliert signifikant - 17.10.2025 Am 17.10.2025 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um -4,37 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.