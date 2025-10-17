Broadcom Aktie knickt um -1,49 % ein - 17.10.2025

Die Broadcom Aktie ist bisher um -1,49 % auf 298,45€ gefallen. Das sind -4,50 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Broadcom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,94 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +0,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Broadcom auf +31,54 %.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,10 % 1 Monat -1,55 % 3 Monate +23,94 % 1 Jahr +84,02 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,40 Bil. wert.

OpenAI sorgt für Bewegung im KI-Markt: AMD und Broadcom profitieren, während Nvidia seine Dominanz verteidigt. Anleger erhalten neue Chancen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.