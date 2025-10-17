Datadog Registered (A) Aktie legt zu - 17.10.2025

Die Datadog Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 132,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,37 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,06 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Datadog Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +4,85 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -10,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Datadog Registered (A) eine negative Entwicklung von -7,94 % erlebt.

Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,87 % 1 Monat +12,66 % 3 Monate +4,85 % 1 Jahr +7,88 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 323 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,80 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.