Axon Enterprise Aktie gut behauptet +3,30 % - 17.10.2025

Die Axon Enterprise Aktie notiert aktuell bei 576,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +18,40 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Der heutige Anstieg bei Axon Enterprise konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,88 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -11,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Axon Enterprise um -3,70 % verloren.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,97 % 1 Monat -11,55 % 3 Monate -12,88 % 1 Jahr +38,93 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,22 Mrd. wert.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.