Börsen Update USA - 17.10. - US Tech 100 stark +0,43 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.141,42 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: American Express +7,07 %, Cisco Systems +2,27 %, Visa (A) +2,25 %, Apple +1,82 %, The Home Depot +1,63 %

Flop-Werte: Caterpillar -1,84 %, Goldman Sachs Group -0,89 %, Salesforce -0,63 %, Amazon -0,49 %, JPMorgan Chase -0,42 %

Der US Tech 100 steht bei 24.768,67 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: Gilead Sciences +4,66 %, Axon Enterprise +3,86 %, Workday (A) +3,25 %, Intuitive Surgical +2,81 %, Datadog Registered (A) +2,73 %

Flop-Werte: Arm Holdings -3,41 %, NXP Semiconductors -2,01 %, Constellation Energy -1,81 %, DoorDash Registered (A) -1,37 %, ON Semiconductor -1,23 %

Der S&P 500 steht bei 6.651,74 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: Kenvue +8,17 %, American Express +7,07 %, Gilead Sciences +4,66 %, Capital One Financial +4,03 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +4,00 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -7,13 %, Oracle -4,60 %, Moderna -3,89 %, State Street -3,11 %, Vistra -3,09 %