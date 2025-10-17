Lanxess - Aktie steigt rasant +4,86 % - 17.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie steigt um +4,86 % auf 21,350€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Der Kurs der Lanxess Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,75 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um -1,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,59 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lanxess einen Rückgang von -13,70 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,02 % 1 Monat -12,59 % 3 Monate -18,75 % 1 Jahr -30,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lanxess Aktie, insbesondere um die Einschätzung der Analysten und mögliche Kursziele. Einige Nutzer sehen 17 Euro als realistisch, während andere die Aktie als unterbewertet betrachten. Die fundamentale Bewertung wird durch den Wert von Envalior beeinflusst, dessen Potenzial von Analysten nicht ausreichend gewürdigt wird. Trotz Unsicherheiten und der Möglichkeit einer Gewinnwarnung herrscht Optimismus über eine mögliche Erholung der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,84 Mrd.EUR wert.

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

