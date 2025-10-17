Trump lobt Selenskyj
Starker Staatschef
Für Sie zusammengefasst
- Trump lobt Selenskyj für seine Stärke und Resilienz.
- Treffen im Weißen Haus: enge Beziehung betont.
- Drittes Treffen 2023, gute Verständigung hervorgehoben.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Beginn ihres Treffens im Weißen Haus für seine Stärke gelobt. Es sei ihm eine Ehre, mit einem sehr starken Staatschef zusammenzukommen, sagte Trump. Selenskyj habe viel durchgemacht und die USA hätten es mit ihm durchgemacht. Man verstehe sich sehr gut, betonte Trump beim dritten Treffen zwischen ihm und dem ukrainischen Präsidenten in diesem Jahr im Weißen Haus./fsp/DP/he
