    Trump hat eine große Chance für Frieden

    • Selenskyj hofft auf Trumps Einfluss zur Kriegsbeendigung.
    • Trump könnte als Vermittler im Ukraine-Konflikt agieren.
    • Putin zeigt keinen Willen zu einer Waffenruhe.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf ein durch seinen US-Kollegen Donald Trump herbeigeführtes Ende des Krieges mit Russland. "Präsident Trump hat eine große Chance, diesen Krieg zu beenden", sagte der Ukrainer vor dem Beginn von Unterredungen mit Trump in Washington. Beispiel sei die US-Vermittlung beim Erreichen der Waffenruhe im Gaza-Konflikt im Nahen Osten. Gleichzeitig sprach Selenskyj Kremlchef Wladimir Putin den Willen ab, eine Waffenruhe zu vereinbaren.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion und hofft auf weitere Unterstützung durch die USA./ast/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
