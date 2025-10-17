Education Cannot Wait stellt weitere 2 Millionen US-Dollar für sudanesische Flüchtlinge im Tschad bereit

NEW YORK, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW) verstärkt die Bildungsmaßnahmen als Reaktion auf die regionale Flüchtlingskrise im Sudan. Seit Ausbruch des Krieges im benachbarten Sudan im April 2023 sind mehr als 850.000 Flüchtlinge in den Tschad geflohen. Als Reaktion auf die eskalierende Krise kündigte ECW heute zusätzliche Mittel in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für den Tschad an.

Die erweiterte Ersthilfe, die vom UNHCR zusammen mit lokalen Partnern geleistet wird, wird weitere 27.000 Kinder erreichen, die von der multidimensionalen Krise betroffen sind, sodass insgesamt 97.000 Mädchen und Jungen durch die Ersthilfe des ECW unterstützt werden.

„Die fortgesetzte Unterstützung von ECW ist für die Bildungsmaßnahmen für Flüchtlinge im Tschad von entscheidender Bedeutung. Die zusätzlichen Mittel werden Bildungsmaßnahmen in Wadi Fira und Ennedi Est unterstützen, zwei Provinzen, in denen die Zahl der Neuankömmlinge deutlich gestiegen ist, es weniger humanitäre Helfer gibt und der Bedarf an Hilfe zunimmt. Dank der Zuschüsse aus dem ECW-Ersthilfeprogramm konnten im Laufe der Jahre erhebliche Fortschritte erzielt werden – nicht zuletzt bei der Einschulung sudanesischer Flüchtlingsmädchen, die mittlerweile in allen Bildungsstufen, von der Vorschule bis zur Sekundarstufe, zahlenmäßig die Jungen übertreffen. Dennoch gehen immer noch zu viele Flüchtlingskinder und -jugendliche nicht zur Schule. Wir rufen öffentliche und private Geldgeber dazu auf, die Bildungsmaßnahmen im Tschad weiterhin zu unterstützen und auszuweiten", sagte UNHCR-Vertreter Magatte Guisse.

Der anhaltende Zustrom von über 150.000 neuen Flüchtlingen hat das ohnehin schon fragile Bildungssystem im Tschad an seine Grenzen gebracht. Laut UNHCR werden die Klassen nun von über 100 Schülern besucht, und saisonale Überschwemmungen – die durch den Klimawandel noch verschlimmert werden – haben allein in der Provinz WadiFira 125 Klassenzimmer beschädigt oder zerstört. Insgesamt gehen schätzungsweise zwei Drittel aller im Tschad lebenden Flüchtlingskinder im schulpflichtigen Alter nicht zur Schule.