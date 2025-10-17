    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Express AktievorwärtsNachrichten zu American Express

    American Express nach Quartalszahlen gefragt - Rekordhoch nahe

    • American Express: Aktien steigen um 7% auf 346 Dollar.
    • Rekordhoch von 349,19 Dollar in Sicht für die Papiere.
    • Analysten heben Gewinnprognosen und Kursziel an.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine gute Geschäftsentwicklung von American Express haben die Anleger am Freitag mit hohen Kursgewinnen belohnt. Die Papiere gewannen zuletzt gut 7 Prozent auf fast 346 Dollar. Im US-Leitindex Dow Jones Industrial lagen sie damit mit Abstand auf dem ersten Platz und nahmen Kurs auf ihr Ende September erreichtes Rekordhoch von 349,19 Dollar.

    Der Kreditkartenanbieter hatte nach dem guten dritten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr hochgeschraubt. Die anfängliche Nachfrage nach der überarbeiteten Platinum-Karte übertraf die Erwartungen des Unternehmens, wobei sich die Zahl der Kontoeröffnungen in den USA im Vergleich zum Stand vor der Überarbeitung verdoppelte.

    JPMorgan-Analyst Richard Shane erhöhte nach dem Bericht seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie für die Jahre 2025 bis 2027. Bei unverändertem "Neutral"-Votum hob er sein Kursziel von 355 auf 360 Dollar an. American Express sei recht hoch bewertet, der Spielraum nach oben sei begrenzt./ajx./he

    ISIN:US0258161092WKN:850226

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur American Express Aktie

    Die American Express Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,38 % und einem Kurs von 296,9 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 20:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der American Express Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von American Express bezifferte sich zuletzt auf 206,36 Mrd..

    American Express zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
