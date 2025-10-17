American Express nach Quartalszahlen gefragt - Rekordhoch nahe

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine gute Geschäftsentwicklung von American Express haben die Anleger am Freitag mit hohen Kursgewinnen belohnt. Die Papiere gewannen zuletzt gut 7 Prozent auf fast 346 Dollar. Im US-Leitindex Dow Jones Industrial lagen sie damit mit Abstand auf dem ersten Platz und nahmen Kurs auf ihr Ende September erreichtes Rekordhoch von 349,19 Dollar.

Der Kreditkartenanbieter hatte nach dem guten dritten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr hochgeschraubt. Die anfängliche Nachfrage nach der überarbeiteten Platinum-Karte übertraf die Erwartungen des Unternehmens, wobei sich die Zahl der Kontoeröffnungen in den USA im Vergleich zum Stand vor der Überarbeitung verdoppelte.