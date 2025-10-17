    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    IONOS Group - Aktie zeigt Schwäche - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die IONOS Group Aktie bisher Verluste von -3,28 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Mit einer Performance von -3,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei IONOS Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,48 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IONOS Group um +53,71 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    IONOS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,81 %
    1 Monat -15,73 %
    3 Monate -18,48 %
    1 Jahr +47,80 %

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,55 Mrd.EUR wert.

    IONOS Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    -3,13 %
    -1,18 %
    -16,25 %
    -19,18 %
    +46,61 %
    +55,13 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M



