IONOS Group - Aktie zeigt Schwäche - 17.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Mit einer Performance von -3,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei IONOS Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,48 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IONOS Group um +53,71 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,81 % 1 Monat -15,73 % 3 Monate -18,48 % 1 Jahr +47,80 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,55 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 17.10.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.