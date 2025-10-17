Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Gilead Sciences
Tagesperformance: +5,02 %
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 1
Performance 1M: +7,73 %
Performance 1M: +7,73 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 2
Performance 1M: -12,38 %
Performance 1M: -12,38 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 3
Performance 1M: +1,43 %
Performance 1M: +1,43 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 4
Performance 1M: +4,92 %
Performance 1M: +4,92 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 5
Performance 1M: +10,93 %
Performance 1M: +10,93 %
Tesla
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 6
Performance 1M: +1,98 %
Performance 1M: +1,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf eine Kurssteigerung auf 600 EUR hoffen, wird die hohe Bewertung (P/E von 300) kritisch betrachtet, insbesondere angesichts stagnierender Umsätze. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage und die bevorstehenden Quartalszahlen erhöhen die Unsicherheit. Insgesamt sehen Anleger sowohl Chancen als auch Risiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 7
Performance 1M: +2,11 %
Performance 1M: +2,11 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 8
Performance 1M: +4,76 %
Performance 1M: +4,76 %
Intuit
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 9
Performance 1M: +0,83 %
Performance 1M: +0,83 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 10
Performance 1M: -8,96 %
Performance 1M: -8,96 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 11
Performance 1M: +4,03 %
Performance 1M: +4,03 %
Cintas
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 12
Performance 1M: -6,73 %
Performance 1M: -6,73 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 13
Performance 1M: +1,91 %
Performance 1M: +1,91 %
PayPal
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 14
Performance 1M: -0,37 %
Performance 1M: -0,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine positive Tendenz, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Volatilität im Nasdaq und der bevorstehenden Unternehmenszahlen. Einige Anleger sind optimistisch und setzen auf Calls, während andere zur Vorsicht raten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.
Apple
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 15
Performance 1M: +4,77 %
Performance 1M: +4,77 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 16
Performance 1M: -13,16 %
Performance 1M: -13,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es Hinweise auf eine gesunde charttechnische Konsolidierung. Einige Nutzer betonen die langfristigen Gewinne von 1500 % in 5 Jahren, während andere die Aktie als 'Bruchbude' kritisieren und Analystenmeinungen in Frage stellen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Starbucks
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 17
Performance 1M: +0,75 %
Performance 1M: +0,75 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 18
Performance 1M: +21,59 %
Performance 1M: +21,59 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 19
Performance 1M: +1,94 %
Performance 1M: +1,94 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 20
Performance 1M: -8,21 %
Performance 1M: -8,21 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 21
Performance 1M: +3,59 %
Performance 1M: +3,59 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 22
Performance 1M: +2,44 %
Performance 1M: +2,44 %
