Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kenvue
Tagesperformance: +8,66 %
Platz 1
Performance 1M: -20,90 %
American Express
Tagesperformance: +7,61 %
Platz 2
Performance 1M: -0,09 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -6,96 %
Platz 3
Performance 1M: +26,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Newmont Corporation im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die sinkende Dividende von 2,20$ (2021) auf 1,00$ (2024) Bedenken aufwirft, wird das Unternehmen als stabil und wachstumsorientiert wahrgenommen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine positive Tendenz, und einige Anleger sehen Rücksetzer als Kaufgelegenheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newmont Corporation eingestellt.
Gilead Sciences
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 4
Performance 1M: +7,73 %
Moderna
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 5
Performance 1M: +9,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Charttechnisch verteidigt der Kurs den GD100 bei 27,57 USD, während der GD200 bei 29,85 USD in Reichweite ist. Hohe Shortquoten könnten einen Ausbruch verhindern. Positive Entwicklungen in der Impfstoffforschung und stabile Verkaufszahlen der Covid-Impfungen könnten jedoch für Optimismus sorgen. Bedenken über Mitarbeiteroptionen und deren Wert bleiben bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Oracle
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 6
Performance 1M: -0,17 %
Capital One Financial
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 7
Performance 1M: -8,73 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 8
Performance 1M: +10,34 %
Prologis
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 9
Performance 1M: +6,86 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 10
Performance 1M: -18,75 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 11
Performance 1M: -12,38 %
Vistra
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 12
Performance 1M: +0,40 %
Humana
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 13
Performance 1M: -0,63 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 14
Performance 1M: -7,46 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 15
Performance 1M: +1,43 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 16
Performance 1M: +4,92 %
Citizens Financial Group
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 17
Performance 1M: -2,59 %
Truist Financial Corporation
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 18
Performance 1M: -6,50 %
Bunge Global
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 19
Performance 1M: +14,80 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 20
Performance 1M: -7,28 %
First Solar
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 21
Performance 1M: +16,14 %
Albemarle
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 22
Performance 1M: +15,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Albemarle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Albemarle im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt einen gesunden Aufwärtstrend, mit einem Kursziel von 130 Euro und einer Erreichung der 100 USD-Marke in Sicht. Anleger sehen Chancen durch steigende Lithiumpreise und US-protektionistische Maßnahmen, während mögliche Angebotsengpässe durch China als Risiko wahrgenommen werden. Insgesamt herrscht Optimismus über die zukünftige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Albemarle eingestellt.
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 23
Performance 1M: -2,38 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 24
Performance 1M: +2,11 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 25
Performance 1M: -3,70 %
Cummins Inc.
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 26
Performance 1M: +2,44 %
Everest Re Group
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 27
Performance 1M: +4,04 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 28
Performance 1M: +21,59 %
United Rentals
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 29
Performance 1M: +5,79 %
Corning
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 30
Performance 1M: +10,35 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 31
Performance 1M: +23,82 %
