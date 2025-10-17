    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Porsche AG auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Porsche auf "Sector Perform" mit 42 Euro.
    • Neuer Porsche-Chef übernimmt keine Doppelrolle mehr.
    • Michael Leiters bringt Erfahrung von McLaren und Ferrari.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 42,58 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 21:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 19,45 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -6,28 %/+49,95 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
