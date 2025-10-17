RBC belässt Porsche AG auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 42,58 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 21:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 19,45 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -6,28 %/+49,95 % bedeutet.