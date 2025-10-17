ANALYSE-FLASH
RBC belässt Porsche AG auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro
- RBC belässt Porsche auf "Sector Perform" mit 42 Euro.
- Neuer Porsche-Chef übernimmt keine Doppelrolle mehr.
- Michael Leiters bringt Erfahrung von McLaren und Ferrari.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 42,58 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 21:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 19,45 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -6,28 %/+49,95 % bedeutet.
Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
Ich gehe nahezu jede Wette ein dass es Ferrari gelingen wird auch im E-Bereich ein Fahrzeug anbieten zu können das die Emotionalität der Marke in dieses Segment transportiert. Vermutlich noch in diesem Jahr wird der erste elektrische Ferrari der Öffentlichkeit präsentiert und er wird einschlagen wie eine Bombe.