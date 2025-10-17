Huawei stellt verbesserte KI-WAN-Lösung mit KI-zentrierter Architektur vor, um das Wachstum von Netzbetreibern zu fördern

Leon Wang, Präsident der Datenkommunikationsproduktlinie von Huawei, hielt eine Rede mit dem Titel „KI-zentriertes Xinghe Intelligent Network: Förderung neuen Wachstums für Netzbetreiber". Er erklärte, dass die KI-WAN-Lösung von Huawei eine umfassende KI-zentrierte Aufrüstung erfahren habe. Durch eine dreischichtige Architektur – bestehend aus KI-zentrierten Geräten, KI-zentrierten Verbindungen und einem KI-zentrierten Gehirn – definiert die Lösung IP-Trägernetze im Net5.5G-Zeitalter neu und beschleunigt den Übergang der Netzbetreiber zur Net5.5G R2 AI UBB-Phase.

PARIS, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Thrive with Net5.5G for All Intelligence" fand am 14. Oktober während der UBBF 2025 in Paris der Net5.5G Intelligent IP Network Summit statt. Huawei hat seine vollständig aktualisierte KI-WAN-Lösung mit einer KI-zentrierten Architektur vorgestellt. Durch die Neudefinition von Erfahrungsbewusstsein, Grenzen von Computernetzwerken, Sicherheitsresilienz und dem O&M-Modell treibt die Lösung neues Wachstum für Netzbetreiber voran.

Um dem stagnierenden Wachstum im Bereich der privaten Breitbandanschlüsse und der starken Homogenisierung der Pakete entgegenzuwirken, umfasst die KI-WAN-Lösung von Huawei Xingluo-Identifizierungs- und Profiling-Engines, die eine Monetarisierung auf Anwendungsebene ermöglichen. Sie hilft Netzbetreibern bei der Gestaltung differenzierter Servicepakete und nutzt mehrdimensionales Profiling, um die Genauigkeit der potenziellen Kundenidentifizierung auf über 90 % zu steigern.

Um der steigenden Nachfrage von Unternehmen nach KI-Computing gerecht zu werden, half die KI-WAN-Lösung von Huawei China Telecom Shanghai bei der Einführung intelligenter privater Computing-Leitungen, wodurch Leistungsengpässe in traditionellen Netzwerken beseitigt wurden. Der verlustfreie Xingluo-Algorithmus gewährleistet eine präzise Überlastungskontrolle auf Fluss-Ebene und schützt mit der Vektor-Konvertierungs-Engine die Daten. Die Lösung unterstützt kollaboratives Edge-Cloud-Training und soll den ARPU der Netzbetreiber verzehnfachen und innerhalb von nur zwei Jahren einen ROI erzielen.

Um den immer komplexer werdenden Netzwerkangriffen entgegenzuwirken, stärkt die KI-WAN-Lösung von Huawei die Sicherheitsresilienz über Geräte-, Netzwerk- und Konfigurationsebenen hinweg. Sie unterstützt die Fehlerisolierung auf Sitzungsebene und quantenresistente Verschlüsselung. Die Online-Konfigurationssimulation überprüft innerhalb von 10 Minuten Zehntausende von Geräten und eliminiert so menschliche Fehler. Dieses mehrdimensionale Sicherheitsframework schützt Kundendienste durch verstärkte Widerstandsfähigkeit.

Da Netzwerke weiter wachsen, stehen traditionelle O&M-Modelle unter enormem Druck. Das NetMaster-System von Huawei bietet rund um die Uhr Netzwerkschutz und ermöglicht den Übergang von passiver Reaktion zu proaktivem O&M. Bei der Fehlerbehandlung konnte China Mobile Guangdong die Diagnosezeit mithilfe einer Wissensdatenbank mit 300.000 Fällen von 45 auf 5 Minuten verkürzen. Zur Risikoidentifizierung hat MasOrange Spain ein autonomes L4-IP-Netzwerk auf Basis der KI-WAN-Lösung von Huawei implementiert, wodurch die durchschnittliche Reparaturzeit verkürzt, die Kosten gesenkt und die Effizienz verbessert werden konnten.

Der Gipfel endete mit der Verleihung des Net5.5G Pioneer Award, mit dem Gewinner aus über 10 globalen Netzbetreibern geehrt und die weltweite kommerzielle Einführung von Net5.5G vorangetrieben wurden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796791/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-verbesserte-ki-wan-losung-mit-ki-zentrierter-architektur-vor-um-das-wachstum-von-netzbetreibern-zu-fordern-302587960.html