    adesso Aktie mit kräftigem Kurssturz - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die adesso Aktie bisher Verluste von -4,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adesso Aktie.

    Foto: adesso SE

    adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.

    adesso Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die adesso Aktie ist bisher um -4,49 % auf 90,50 gefallen. Das sind -4,25  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von adesso in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,12 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,69 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

    adesso Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,77 %
    1 Monat -3,62 %
    3 Monate +6,12 %
    1 Jahr +19,47 %

    Informationen zur adesso Aktie

    Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,57 Mio.EUR wert.

    adesso Aktie jetzt kaufen?


    Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
