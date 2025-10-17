adesso Aktie mit kräftigem Kurssturz - 17.10.2025

Die adesso Aktie ist bisher um -4,49 % auf 90,50€ gefallen. Das sind -4,25 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von adesso in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,12 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,69 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

adesso Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,77 % 1 Monat -3,62 % 3 Monate +6,12 % 1 Jahr +19,47 %

Informationen zur adesso Aktie

Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,57 Mio.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die amerikanischen Märkte optimistisch. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.

adesso Aktie jetzt kaufen?

Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.