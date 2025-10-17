ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Gewinne - Trump beschwichtigt, Banken beruhigen
- US-Börsen steigen nach positiven Handelszeichen
- Dow Jones +0,52%, Nasdaq 100 +0,65%, S&P 500 +0,53%
- Trump schränkt Zölle ein, Bankensektor erholt sich
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach positiven Signalen im US-chinesischen Handelsstreit und ohne neue Störfeuer aus dem Bankensektor haben sich die New Yorker Börsen am Freitag mit Kursaufschlägen ins Wochenende verabschiedet. US-Präsident Donald Trump zufolge kommen die Verhandlungen mit China wieder gut voran.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,52 Prozent auf 46.190,61 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,65 Prozent auf 24.817,95 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,53 Prozent auf 6.664,01 Zähler. Alle drei Indizes verzeichneten auf Wochensicht Gewinne. Beim Dow sind es 1,6 Prozent, beim Nasdaq 100 beläuft sich das Plus auf 2,5 Prozent und der S&P 500 kommt auf einen Zuwachs von 1,7 Prozent.
Am vergangenen Freitag hatte US-Präsident Donald Trump mit der Drohung von Strafzöllen von 100 Prozent für China die Börsen noch auf Talfahrt geschickt, noch am selben Wochenende aber schon wieder Abstand genommen von seinen Ankündigungen. An diesem Freitag sagte Trump, die angedrohten Zölle gegen China seien wirtschaftlich nicht verkraftbar.
Im Bankensektor erholten sich am Freitag die tags zuvor sehr schwachen Papiere von Zions Bancorp und Western Alliance , indem sie 5,8 Prozent beziehungsweise 3,1 Prozent höher schlossen. Am Donnerstag hatten die zwei Institute mitgeteilt, möglicherweise Opfer von Kreditbetrug im Zusammenhang mit notleidenden Immobilienfonds geworden zu sein. Das ließ bei Anlegern Sorgen über möglicherweise insgesamt zu laxe Kreditstandards kleinerer US-Banken aufkommen. Experten mahnten gleichwohl, die Probleme nicht auf den gesamten Sektor zu extrapolieren.
Andere Regionalbanken beruhigten vor dem Wochenende die Gemüter. Truist Financial , Regions Financial und Fifth Third Bancorp berichteten über niedrigere Rückstellungen für Kreditausfälle als von Analysten erwartet. Ally Financial veröffentlichte starke Zahlen, die eine anhaltende Nachfrage nach Krediten für Autos erkennen ließen und Bedenken im Hinblick auf Verbraucher mit geringerem Einkommen etwas milderten. Die Kursgewinne für Ally beliefen sich auf 3,6 Prozent. Truist Financial zogen um 3,7 Prozent an, Regions Financial und Fifth Third gewannen bis zu 1,3 Prozent.
Die Anleger von American Express freuten sich über Kursgewinne von 7,3 Prozent, nachdem der Kreditkartenanbieter den Jahresausblick angehoben hatte. Die Aktien lagen im Dow mit Abstand an der Spitze und nahmen Kurs auf ihr Rekordhoch.
Oracle büßten 6,9 Prozent ein. Am Markt gibt es Bedenken, der Softwarekonzern könnte die hohe Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz für die Cloud-Infrastruktur nicht erfüllen.
Eli Lilly reagierten mit minus 2 Prozent auf Aussagen von Donald Trump, wonach der Preis für eine Monatsration des Abnehmmittels Ozempic des Konkurrenten Novo Nordisk auf 150 Dollar fallen könnte./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,66 % und einem Kurs von 297,9 auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 22:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -8,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 157,71 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 455,20DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +630,87 %/+1.189,77 % bedeutet.
Update Herbst 2025
Ein neuer Deal für NOVO
2025-10-15 Omeros katapultiert sich um fast 150 % durch einen überraschenden 2,1-Milliarden-Dollar-Deal mit Novo Nordisk
https://finance.yahoo.com/m/86ba967e-114c-30ce-9625-96f5ebeae277/omeros-catapults-almost-150-.html
Die Aktie von Omeros ( OMER ) katapultierte sich am Mittwoch auf ein 10-Monats-Hoch, nachdem Novo Nordisk sich bereit erklärt hatte, bis zu 2,1 Milliarden Dollar für die Lizenzierung seiner experimentellen Behandlung seltener Blut- und Nierenerkrankungen zu zahlen.
Das Medikament Zaltenibart wird derzeit als Behandlung für paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) getestet. PNH ist eine seltene Blutkrankheit, bei der das Immunsystem fälschlicherweise rote Blutkörperchen angreift und zerstört. In einer Pressemitteilung erklärte Novo, Zaltenibart habe mehrere potenzielle Vorteile gegenüber anderen Medikamenten, die bereits auf dem Markt oder in der Entwicklung sind.
Diese drei Faktoren werden die Aktien im Medizinsektor im Jahr 2025 antreiben
„Mit Zaltenibart haben wir die attraktive Möglichkeit, künftig einer großen Zahl von Menschen mit seltenen Blut- und Nierenerkrankungen zu helfen und unseren Führungsanspruch in diesem Bereich zu untermauern“, sagte Ludovic Helfgott in einer Erklärung. Helfgott ist Executive Vice President für Produkt- und Portfoliostrategie bei Novo.
Im Mittagshandel an der Börse stieg die Omeros-Aktie heute um rund 150 % auf 10,26. Die Aktie erreichte ihren 200-Tage-Durchschnitt und damit ihren höchsten Stand seit Dezember. Die Novo Nordisk-Aktie legte leicht zu und erreichte 56,88.
Omeros-Aktie: „Neuartiger“ Mechanismus
Gemäß den Vertragsbedingungen zahlt Novo Nordisk 340 Millionen US-Dollar im Voraus und in Form kurzfristiger Meilensteinzahlungen. Die Zahlungen sichern dem Unternehmen die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Zaltenibart für alle möglichen Anwendungsgebiete. Einschließlich möglicher Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine hat der Vertrag einen Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar. Omeros könnte zudem gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz erhalten.
Zaltenibart wirkt durch die Blockierung von MASP-3, einem Protein, das einen alternativen Weg des körpereigenen Komplementsystems aktiviert. Das Komplementsystem ist Teil des Immunsystems und spielt nachweislich eine Rolle bei einer Reihe seltener Erkrankungen.
„Zaltenibart verfügt über einen neuartigen Wirkmechanismus, der gegenüber anderen Behandlungen für komplement-vermittelte Erkrankungen mehrere Vorteile bieten könnte“, sagte Martin Holst Lange, Chief Scientific Officer von Novo, in einer Erklärung. „Novo Nordisk ist in einer starken Position, um auf der Arbeit von Omeros aufzubauen und den Wert dieses Vermögenswerts zu maximieren.“
Der Deal ist die zweite große Geschäftsentwicklungsnachricht von Novo Nordisk in diesem Monat. Am 9. Oktober hatte Novo angekündigt, bis zu 5,2 Milliarden Dollar für die Übernahme von Akero Therapeutics ( AKRO ) zu zahlen. Das Unternehmen soll das Medikament gegen möglicherweise mit Stoffwechselstörungen verbundene Steatohepatitis (Fettleberentzündung) verschreiben. Die Krankheit, auch MASH genannt, entsteht durch Fettansammlungen in der Leber, die zu Vernarbungen und schließlich zu einer Leberzirrhose führen.
Novo Nordisk beginnt mit Entlassungen in den USA im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen
