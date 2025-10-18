DeFi Technologies nimmt am 2025 Maxim Growth Summit teil

DeFi Technologies wird während der Veranstaltung Einzelgespräche mit institutionellen Investoren und leitenden Analysten von Maxim führen.

TORONTO, 18. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc (das „ Unternehmen " oder „ DeFi Technologies ") ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen ( „DeFi" ) schließt, freut sich, seine Teilnahme am kommenden 2025 Maxim Growth Summit bekannt zu geben, der vom 22. bis 23. Oktober im Hard Rock Hotel NYC stattfindet. Diese renommierte Veranstaltung bringt Branchenführer, Innovatoren und führende Institutionen zusammen, um die neuesten Trends und Fortschritte in verschiedenen Branchen zu erkunden.

Zu den Hauptrednern gehören Larry Kudlow (Moderator, Fox News) und Christopher Ruddy ( Geschäftsführer, Newsmax Media). Im Rahmen der Konferenz finden außerdem Diskussionsrunden mit Geschäftsführern kleiner und mittelständischer Unternehmen statt, die von Analysten von Maxim Research moderiert werden. Die Diskussionsrunden werden eine Vielzahl von Branchen abdecken, darunter Biotechnologie, Stammzelltherapie, Augenheilkunde, künstliche Intelligenz, Energie und Bergbau, Drohnen und vieles mehr.

Weitere Informationen und das vollständige Programm des Maxim Growth Summit finden Sie unter www.maximgrp.com/2025-growth-summit .

Maxim Group LLC ist ein Full-Service-Investmentbanking-, Wertpapier- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in New York. Das unabhängige Unternehmen in Mitarbeiterbesitz bietet eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Investmentbanking, private Vermögensverwaltung, globaler institutioneller Aktien-, Renten- und Derivatehandel, Aktienresearch und Prime-Brokerage-Dienstleistungen. Die Maxim Group LLC ist ein bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („Securities and Exchange Commission", SEC) und der „Municipal Securities Rulemaking Board" (MSRB) registrierter Broker-Dealer und Mitglied der FINRA, SIPC und NASDAQ. Um mehr über Maxim Group LLC zu erfahren, besuchen Sie maximgrp.com.