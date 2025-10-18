Battery X Metals kündigt strategische Aktienkonsolidierung zur Stärkung des Unternehmenswachstums und der Präsenz am Kapitalmarkt an

Battery X Metals strebt Aktienkonsolidierung an, um die Marktfähigkeit seiner Aktien zu verbessern, eine breitere Investorenbasis anzusprechen und das Unternehmen so zu positionieren, dass es seine langfristigen strategischen und marktbezogenen Ziele vorantreiben kann. Die Aktienkonsolidierung entspricht der umfassenderen Unternehmensstrategie des Unternehmens und unterstützt Initiativen zur Stärkung der Kapitalstruktur, Verbesserung der Markttransparenz und Verbesserung der allgemeinen Zugänglichkeit für Investoren. Das Unternehmen führt seine Initiativen zur Unternehmensentwicklung und -führung weiter fort und setzt gleichzeitig seine integrierte 360°-Strategie um, die Exploration, Rebalancing und Recycling umfasst.

VANCOUVER, British Columbia – 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX)(OTCQB: BATXF)(FWB: 5YW, WKN: A40X9W) („Battery X Metals” oder das „Unternehmen”), ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt heute seine Absicht bekannt, alle ausgegebenen und im Umlauf befindliche Stammaktien (die „Stammaktien”) im Verhältnis 20:1 zusammenzulegen, wobei jeweils zwanzig (20) Stammaktien vor der Konsolidierung zu einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung zusammengefasst werden (die „Konsolidierung”). Das Management geht davon aus, dass die Stammaktien nach der Konsolidierung mit Handelsbeginn am 28. Oktober 2025 an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) gehandelt werden.

Der Board of Directors des Unternehmens ist der Ansicht, dass die Konsolidierung dem Unternehmen mehr Flexibilität für zukünftige Unternehmensaktivitäten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die hierin und in seinen vorherigen Offenlegungen genannten, verschaffen, die Marktfähigkeit der Stammaktien als Anlage verbessern und zu einem erhöhten Interesse eines breiteren Spektrums potenzieller Investoren führen wird, wodurch das Interesse des Markts, zusätzliche Finanzmittel für Betriebs- und Wachstumsinitiativen bereitzustellen, erhöht wird.