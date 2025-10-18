Seaspan steigert die Effizienz der Flotte durch umfassende Nachrüstung und Modernisierung von Schiffen

Geleitet von seinem fest verankerten ESG-Rahmenwerk und seiner Dekarbonisierungsstrategie hat das Unternehmen ein ehrgeiziges Programm zur Nachrüstung und Aufrüstung der gesamten Flotte umgesetzt , und arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um die Leistung der Schiffe zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern. Nachrüstungen und Upgrades sind wirksame Mittel, um die Lebensdauer von Schiffen zu verlängern und gleichzeitig den Kunden Emissionsreduzierung und Kraftstoffflexibilität zu bieten.

VANCOUVER, BC, 18. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Seaspan freut sich, ein Update zu seinem SAVER (Seaspan Action on Vessel Energy Reduction) Programm zu geben, das 2013 ins Leben gerufen wurde und ein frühes Engagement für Effizienz und Nachhaltigkeit darstellte, lange bevor Umweltvorschriften die Dekarbonisierungsagenda der Branche prägten.

Seaspan hat 552 individuelle Modernisierungen erfolgreich abgeschlossen, weitere 85 Projekte sind entweder geplant oder bereits im Gange. Diese Initiativen umfassen ein breites Spektrum an Verbesserungen, darunter die Verbesserung der elektrischen, thermodynamischen und hydrodynamischen Effizienz sowie umfassende Nachrüstungen. Insgesamt wurden 86 Schiffe umgerüstet, 10 weitere befinden sich derzeit in der Umrüstungsphase oder sollen demnächst umgerüstet werden, einschließlich der Umrüstung der Hauptmaschine auf Methanol, die Mitte 2026 ausgeliefert werden soll.

Die Gesamtinvestitionen in diese Projekte belaufen sich auf 226,5 Mio. USD, wobei sowohl bereits durchgeführte als auch geplante Initiativen berücksichtigt sind.

Das SAVER-Upgrade-Programm von Seaspan basiert auf einer vollständig integrierten Plattform für das Lebenszyklusmanagement von Schiffen, die von der Konstruktion über die Überwachung, den Betrieb, die Aufrüstung, die Nachrüstung und das Recycling bis hin zum vertikal integrierten Engineering, der Beschaffung und dem Bau reicht, und lässt sich in drei Hauptkategorien unterteilen:

Kraftstoffeinsparung und Effizienzverbesserungen: Erneuerung von Propeller und Kappenflossen Bulbous Bow Modifikation Derating der Hauptmaschine Systeme zur Energierückgewinnung



Optimierung der Frachtkapazität: Erhöhung und Erweiterung der Laschbrücke Erhöhung des Stapelgewichts Zurrmusterverbesserung CSA- und Ladecomputer-Upgrades Reefer-Expansion



Grüne Kraftstoffe und Emissionsreduzierung: Nachrüstungen zur Kraftstoffumstellung Scrubber-Installation Landstrom / AMP-System-Upgrades



Diese Modernisierungen verringern den Treibstoffverbrauch, erhöhen die Beladbarkeit der Fracht und verbessern die Flexibilität, so dass die Kunden von Seaspan in einem sich wandelnden Markt wettbewerbsfähig bleiben können.