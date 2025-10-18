China kündigt baldiges Treffen mit den USA an

PEKING (dpa-AFX) - Vertreter Chinas und der USA werden sich nach Angaben Pekings so bald wie möglich für neue Verhandlungen im laufenden Handelsstreit treffen. Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, hatte Vizepremier He Lifeng, der in China für die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit den USA zuständig ist, eine Videoschalte mit dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer.

Beide Seiten hätten "offen, tiefgehend und konstruktiv" über zentrale Themen der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gesprochen. Man habe sich darauf verständigt, so bald wie möglich eine neue Runde von Wirtschafts- und Handelskonsultationen abzuhalten, hieß es weiter.

Vor der Schalte hatte Bessent angekündigt, dass sich beide "voraussichtlich in einer Woche in Malaysia" treffen würden. "Wir hoffen, dass China den Respekt zeigt, den wir ihnen entgegengebracht haben", sagte Bessent weiter und zeigte sich zuversichtlich, dass Trump aufgrund seiner Beziehung zu Chinas Präsident Xi Jinping "die Dinge wieder in Ordnung bringen" könne. Er halte ein Handelsabkommen für möglich./jpt/DP/zb



