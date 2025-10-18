Future Fuels: Gravitationsmessung im Hornby Basin erfolgreich!
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Future Fuels Inc. hat das Gravitationsmessungsprogramm auf dem Projekt Hornby Basin abgeschlossen, das sich 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet.
- Die Gravitationsmessung umfasste 2.000 Hektar mit einem Linienabstand von 200 bis 400 Metern und Messstationen im Abstand von 100 Metern, um Uranmineralisierungen zu identifizieren.
- Die Ergebnisse der Gravitationsmessung werden derzeit ausgewertet und sollen zur Planung einer Diamantkernbohrkampagne im Jahr 2026 verwendet werden.
- Frühere Messungen in den Jahren 2022 und 2024 haben gezeigt, dass Gravitation effektiv zur Unterscheidung von Sandsteinen und Schiefern sowie zur Identifizierung von Uranmineralisierungen eingesetzt werden kann.
- Das Uransystem Mountain Lake, in dem sich das Projekt befindet, ist geologisch vielversprechend und umfasst über 40 unerschlossene Uranvorkommen.
- Future Fuels verpflichtet sich, die Exploration unter höchsten Umweltstandards durchzuführen und arbeitet eng mit der lokalen Gemeinschaft und Organisationen zusammen.
Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6850EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
