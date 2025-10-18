Wochenrückblick 42/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Sea Limited, AeroVironment, Rheinmetall, Almonty und PayPal. Und dann crashte Trump die Party...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



