    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Höhere Ausgaben für Kliniken auch mit Sparpaket

    Für Sie zusammengefasst
    • Kliniken erwarten höhere Vergütungen trotz Sparmaßnahmen.
    • Ausgaben der Krankenkassen könnten 2026 122 Mrd. Euro erreichen.
    • Deutsche Krankenhausgesellschaft protestiert gegen Sparpläne.
    Höhere Ausgaben für Kliniken auch mit Sparpaket
    Foto: Arne Dedert - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Kliniken können im nächsten Jahr nach Kalkulationen des Bundesgesundheitsministeriums trotz geplanter Sparmaßnahmen mit deutlich höheren Vergütungen rechnen. Ginge die Dynamik dieses Jahres ungebremst weiter, würden die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für die Krankenhäuser 2026 auf mehr als 122 Milliarden Euro anwachsen, heißt es in einer internen Berechnung des Ministeriums. Die von der Koalition beschlossene Ausgabenbremse würde dies auf 120 Milliarden Euro begrenzen.

    Dies bedeute weiterhin einen prognostizierten Zuwachs von acht Milliarden Euro im Vergleich zu diesem Jahr, heißt es in der Berechnung, über die zuerst die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete. Sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Das Kabinett hatte ein Sparpaket von zwei Milliarden Euro auf den Weg gebracht, mit dem Ministerin Nina Warken (CDU) Druck für neue Beitragserhöhungen herausnehmen will. Der Großteil von 1,8 Milliarden Euro soll dadurch erbracht werden, dass Vergütungsanstiege bei den Kliniken begrenzt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!
    Long
    44,74€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,02€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Deutsche Krankenhausgesellschaft protestiert scharf gegen die Sparpläne und verweist auch auf weitere Kostensteigerungen. Nach der Berechnung des Ministeriums dürften die Ausgaben der Kassen für Klinkbehandlungen in diesem Jahr um 9,6 Prozent auf 112 Milliarden Euro steigen. Für 2026 wird demnach mit dem Effekt der Sparpläne noch ein Anstieg um 7,1 Prozent erwartet./sam/DP/zb

    Fresenius

    +0,82 %
    -2,37 %
    -0,49 %
    +14,08 %
    +39,54 %
    +134,38 %
    +25,60 %
    -20,99 %
    +3.309,29 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 47,73 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,88 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +2,66 %/+19,42 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Höhere Ausgaben für Kliniken auch mit Sparpaket Die Kliniken können im nächsten Jahr nach Kalkulationen des Bundesgesundheitsministeriums trotz geplanter Sparmaßnahmen mit deutlich höheren Vergütungen rechnen. Ginge die Dynamik dieses Jahres ungebremst weiter, würden die Ausgaben der gesetzlichen …