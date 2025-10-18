Frankreich drohen höhere Zinszahlungen

(Nachname Lecornu im 3. Absatz ergänzt)



PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Weiteres Alarmzeichen für Frankreichs Regierung: Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditwürdigkeit des hoch verschuldeten Landes von "AA-" auf "A+" abgestuft. Obwohl zuletzt ein Entwurf für den Haushalt eingebracht wurde, bleibe die Unsicherheit bestehen, begründete S&P den Schritt vom Freitagabend. Durch die schlechtere Bewertung kann die Zinslast bei neu auszugebenden Staatsanleihen steigen.

Finanzminister Roland Lescure interpretiert die Ratingentscheidung als "Aufruf zur Klarheit, zur Verantwortung", wie er dem Radiosender Franceinfo sagte. "Es ist ein Aufruf zur Ernsthaftigkeit", fügte er mit Blick auf die öffentlichen Finanzen Frankreichs hinzu. "Wir können diese Wolke nicht ignorieren, die zu einem Wetterbericht hinzukommt, der ohnehin schon ziemlich düster ist."