Future Fuels: Geophysikalische Daten treiben Energiewende voran!
Future Fuels Inc. hat das Potenzial des Hornby-Projekts in Nunavut entfesselt und ebnet den Weg für eine nachhaltige Zukunft.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Future Fuels Inc. hat das Phase-Eins-Gravitations-Explorationsprogramm auf dem Projekt "Hornby" in Nunavut abgeschlossen.
- Das Hornby-Projekt umfasst ein 3.407 km² großes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, einschließlich des historischen Systems Mountain Lake.
- Eine 2.000 Hektar umfassende Gravitationsmessung wurde über dem Uransystem Mountain Lake durchgeführt, um strukturelle Versätze und Uranmineralisierung zu identifizieren.
- Die Ergebnisse der Gravitationsmessung werden derzeit ausgewertet und sollen zur Planung einer Diamantkernbohrkampagne im Jahr 2026 verwendet werden.
- Future Fuels verfolgt eine umweltbewusste Exploration und arbeitet mit lokalen Gemeinschaften und Organisationen zusammen, um den Schutz der Tierwelt zu gewährleisten.
- Das Unternehmen setzt auf KI-gestützte Technologien zur Verbesserung der Explorationsprozesse und hat das gesamte Hornby-Becken konsolidiert, um die geologische Kontrolle zu maximieren.
