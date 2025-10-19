Nordea übertrifft Erwartungen: Aktie erreicht Rekordhoch nach Quartalszahlen!

Das Betriebsergebnis betrug 1,6 Milliarden Euro und übertraf die Prognosen, auch wenn es leicht hinter dem Vorjahreswert zurückblieb. Der Zinsüberschuss sank um 6 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, was den Erwartungen entsprach. Ein wesentlicher Faktor für den Kursanstieg war das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Millionen Euro, das bereits das vierte Rückkaufprogramm in diesem Jahr darstellt. Dieses Programm soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und wurde von Analysten positiv aufgenommen.

Nordea hat am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Kurs der Nordea-Aktie stieg am Donnerstag um mehr als 4 Prozent und erreichte ein Rekordhoch. Im Jahresvergleich verzeichnete die Aktie einen Anstieg von rund 36 Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf 1,23 Milliarden Euro, was einem Gewinn je Aktie von 0,36 Euro entspricht. Obwohl dies im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang darstellt, lag das Ergebnis über den Konsensschätzungen der Analysten.

Die Eigenkapitalrendite lag bei 15,8 Prozent, was das Ziel von über 15 Prozent für das Gesamtjahr bestätigt. Besonders positiv hervorzuheben ist die starke Kreditqualität und die Rückgewinnung von Krediten, die besser ausfiel als erwartet. Die Einlagen von Privatkunden stiegen um 8 Prozent, während die Unternehmenskreditvergabe um 6 Prozent wuchs. Auch das Hypothekarkreditvolumen legte um 6 Prozent zu, insbesondere in Norwegen und Schweden.

Das Management von Nordea zeigte sich optimistisch und bekräftigte die Jahresprognose, mit dem Ziel, auch im vierten Quartal solide Ergebnisse zu erzielen. Analysten lobten das starke dritte Quartal und die stabilen finanziellen Kennzahlen, was Nordea zu einem attraktiven Investment macht. Die klare Strategie des Unternehmens zielt auf weiteres Wachstum und eine starke Kapitalrendite ab.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach den Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn der skandinavischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, so Johan Ekblom in einer ersten Reaktion. Ein möglicher Kurstreiber könnte der Kapitalmarkttag Anfang November sein. Insgesamt zeigt Nordea eine positive Entwicklung und bleibt ein vielversprechender Titel im Bankensektor.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 14,49EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.