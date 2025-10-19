Continental überrascht mit Rekordzahlen: Umsatz und Marge übertreffen Erwartungen!

Die Continental AG hat im dritten Quartal 2025 überraschend starke Ergebnisse erzielt, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf etwa 5 Milliarden Euro, was über den Prognosen von 4,9 Milliarden Euro lag. Besonders hervorzuheben ist die operative Marge, die mit 11,4 Prozent weit über den erwarteten 9,5 Prozent lag. Diese positive Entwicklung wurde vor allem durch ein starkes Winterreifengeschäft und eine günstige Preisentwicklung unterstützt, die es Continental ermöglichte, negative Effekte wie geringere Verkaufsvolumina und ungünstige Wechselkursentwicklungen weitgehend auszugleichen.

Im Reifengeschäft erzielte Continental einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro, was den Markterwartungen entsprach. Die bereinigte EBIT-Marge in diesem Segment lag mit etwa 14,3 Prozent ebenfalls über den Prognosen von 13 Prozent. Der Konzern profitierte von einem positiven Preis-Mix-Effekt, der die negativen Einflüsse aus dem Vorjahr kompensierte. Auch die Division ContiTech, die zum Verkauf steht, konnte mit einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 6,6 Prozent überzeugen, was die Rentabilität des Segments deutlich steigerte.