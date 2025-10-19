Continental überrascht mit Rekordzahlen: Umsatz und Marge übertreffen Erwartungen!
Die Continental AG hat im dritten Quartal 2025 überraschend starke Ergebnisse erzielt, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf etwa 5 Milliarden Euro, was über den Prognosen von 4,9 Milliarden Euro lag. Besonders hervorzuheben ist die operative Marge, die mit 11,4 Prozent weit über den erwarteten 9,5 Prozent lag. Diese positive Entwicklung wurde vor allem durch ein starkes Winterreifengeschäft und eine günstige Preisentwicklung unterstützt, die es Continental ermöglichte, negative Effekte wie geringere Verkaufsvolumina und ungünstige Wechselkursentwicklungen weitgehend auszugleichen.
Im Reifengeschäft erzielte Continental einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro, was den Markterwartungen entsprach. Die bereinigte EBIT-Marge in diesem Segment lag mit etwa 14,3 Prozent ebenfalls über den Prognosen von 13 Prozent. Der Konzern profitierte von einem positiven Preis-Mix-Effekt, der die negativen Einflüsse aus dem Vorjahr kompensierte. Auch die Division ContiTech, die zum Verkauf steht, konnte mit einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 6,6 Prozent überzeugen, was die Rentabilität des Segments deutlich steigerte.
Dank dieser robusten Geschäftsentwicklung bestätigte Continental seine Jahresziele und bekräftigte den Ausblick für 2025, was das Vertrauen der Anleger stärkte. Die Aktie des Unternehmens stieg am Freitag um über 8,5 Prozent und setzte damit die Erholung fort, die nach einem Rücksetzer im Oktober begonnen hatte. Seit Jahresbeginn haben sich die Aktien um knapp 20 Prozent erhöht, was Anlegern eine positive Entwicklung beschert.
Analysten, darunter die US-Bank JPMorgan, haben die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen, während die Deutsche Bank die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochstufte und das Kursziel auf 65 Euro anhob. Die starke Marktstellung von Continental und die Fokussierung auf das Kerngeschäft als Reifenhersteller lassen Experten optimistisch in die Zukunft blicken. Der geplante Verkauf der Kunststofftechniksparte und die Konzentration auf das profitable Reifengeschäft positionieren das Unternehmen gut für die kommenden Jahre.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,39 % und einem Kurs von 60,98EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
