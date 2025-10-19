US-Regierung beschlagnahmt Rekord-Bitcoin: Was passiert jetzt mit 14,4 Mrd. $?

Das US-Justizministerium (DOJ) hat beantragt, das beschlagnahmte Kryptovermögen dauerhaft in den Staatsbesitz zu überführen. Allerdings gibt es noch keinen offiziellen Plan, was mit den Bitcoins geschehen soll. Eine zentrale Frage ist, ob die Bitcoins an die Opfer der Betrugsoperation zurückgegeben werden oder ob sie in die neu geschaffene strategische Bitcoin-Reserve der USA fließen, die im März 2023 durch einen Executive Order von Präsident Donald Trump initiiert wurde.

Die US-Regierung hat kürzlich Bitcoin im Wert von über 14,4 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt, was die höchste Summe darstellt, die jemals von den Behörden in Kryptowährungen sichergestellt wurde. Diese Beschlagnahmung steht im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen globalen Krypto-Betrugsoperation, die von dem kambodschanischen Geschäftsmann Chen Zhi geleitet wird. Zhi wird von US-Staatsanwälten wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche angeklagt, und die Ermittlungen haben ein internationales Netzwerk von betrügerischen Investitionsplattformen aufgedeckt.

Einige kryptofreundliche Stimmen im Kongress, wie die republikanische Senatorin Cynthia Lummis, haben sich dafür ausgesprochen, das Vermögen als strategische Reserve zu nutzen. Lummis betont die Notwendigkeit, kriminelle Erträge in nationale Werte umzuwandeln und möchte gesetzliche Regelungen zur Lagerung und Verwendung beschlagnahmter Kryptowährungen schaffen.

Rechtsanwalt Scott Johnsson, der auf Finanzrecht spezialisiert ist, schätzt, dass die USA einen erheblichen Teil der beschlagnahmten Bitcoins behalten werden. Er warnt jedoch vor langwierigen juristischen Verfahren, die notwendig sind, um zu klären, wie viel der Bitcoins letztendlich zur Verteilung zur Verfügung steht. Der mutmaßliche Betrug erstreckt sich über Dutzende Länder, was die rechtlichen Herausforderungen weiter kompliziert.

Blockchain-Analysten von Arkham Intelligence schätzen, dass die US-Regierung bereits Bitcoin im Wert von rund 22 Milliarden US-Dollar besitzt. Sollte die Beschlagnahmung von Chen Zhi vollständig hinzukommen, könnten die USA zum größten staatlichen Bitcoin-Halter der Welt aufsteigen. Trotz eines Präsidialerlasses hat das Finanzministerium jedoch bislang keine offiziellen Angaben zu den bestehenden Bitcoin-Beständen veröffentlicht.

Insgesamt bleibt die Zukunft der beschlagnahmten Bitcoins ungewiss, und es wird erwartet, dass die rechtlichen und politischen Diskussionen über die Verwendung dieser Vermögenswerte noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 107.058USD auf CryptoCompare Index (19. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.