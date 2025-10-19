Nestlé überrascht mit starkem Umsatzwachstum – CEO kündigt radikalen Sparkurs an!

Trotz dieser positiven Entwicklung hat der neue CEO Philipp Navratil einen radikalen Sparkurs angekündigt, der einen Abbau von 16.000 Arbeitsplätzen umfasst, was etwa 5,8 Prozent der gesamten Belegschaft von 277.000 Mitarbeitern entspricht. Das Sparziel bis 2027 wurde auf 3 Milliarden Schweizer Franken erhöht. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Plans zur Kostenoptimierung, der auch Einsparungen von 500 Millionen Franken vorsieht. Navratil, der erst vor kurzem das Ruder übernommen hat, betont die Notwendigkeit, das Unternehmen effizienter zu gestalten und auf die sich verändernden Marktbedingungen zu reagieren.

Nestlé hat im dritten Quartal 2025 eine überraschend starke Leistung gezeigt, die durch ein organisches Umsatzwachstum von 4,3 Prozent gekennzeichnet ist. Dies übertraf die Markterwartungen und war vor allem auf eine Steigerung der Absatzmengen um 1,5 Prozent zurückzuführen, insbesondere im Kaffeesegment. Analysten bewerten die Ergebnisse positiv und sehen in ihnen einen möglichen Wendepunkt nach fünf Jahren schwacher Performance. Die Aktie von Nestlé reagierte auf die Nachrichten mit einem Anstieg von rund 8 Prozent.

Die Quartalszahlen zeigen, dass Nestlé auf Kurs ist, seine Jahresziele zu erreichen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 65,87 Milliarden Franken, was einem organischen Wachstum von 3,3 Prozent entspricht. Die operative Marge soll mindestens 16 Prozent betragen. Besonders stark entwickelten sich die Sektoren Kaffee und Pulver- sowie Flüssiggetränke, während der Bereich Süßwaren mit einem Rückgang der Absatzmengen von 0,5 Prozent enttäuschte.

Analysten von JPMorgan und Jefferies äußern sich optimistisch über die Zahlen und heben hervor, dass die Sorgen über eine mögliche Abschwächung im Jahresvergleich unbegründet waren. Die positive Entwicklung in den Regionen Asien und Europa sowie die Fortschritte im Kaffeesegment sind entscheidend für den Erfolg des Unternehmens.

Insgesamt zeigt Nestlé mit diesen Ergebnissen und den angekündigten Maßnahmen, dass es bestrebt ist, sich neu zu positionieren und die Herausforderungen der Branche proaktiv anzugehen. Die Erwartungen an die neue Führung sind hoch, und die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die angestrebte Wende zu vollziehen.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 91,83EUR auf Lang & Schwarz (18. Oktober 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.