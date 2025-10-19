Merck senkt IVF-Preise in den USA: Ein Schritt zur Erschwinglichkeit?

Merck plant, seine gesamte Palette an IVF-Therapien über die Verbraucherplattform TrumpRX anzubieten und die Produktion in den USA zu steigern. Ein zentrales Produkt, das Medikament Gonal-f, ist in den USA derzeit bis zu 700 Prozent teurer als im Rest der Welt. Die Preissenkung soll in den kommenden Monaten in Kraft treten. Trump hatte zuvor in einer Pressekonferenz betont, dass Fertilitätsbehandlungen in den USA für viele Paare unerschwinglich seien, was die Notwendigkeit des Deals unterstreicht.

Die US-Tochter des Darmstädter Pharmakonzerns Merck hat angekündigt, die Preise für ihre Fruchtbarkeits-Therapien auf dem US-Markt zu senken. Diese Entscheidung ist Teil eines Deals mit der US-Regierung, der eine Zollausnahme von Präsident Donald Trump beinhaltet. Ziel des Abkommens ist es, die Kosten für In-vitro-Fertilisation (IVF) zu reduzieren und damit Trumps Wahlversprechen zu erfüllen, die Behandlung in den USA erschwinglicher und zugänglicher zu machen.

Im Gegenzug zu den Preissenkungen erhält Merck eine Ausnahme von den drohenden Zöllen auf pharmazeutische Produkte aus dem Ausland. Zudem wird die Tochtergesellschaft EMD Serono ein beschleunigtes Prüfverfahren für ihr noch nicht in den USA zugelassenes Fertilitätsmedikament Pergoveris erhalten. Trotz dieser positiven Aspekte reagierten die Anleger von Merck zurückhaltend auf den Deal, was zu einem vorübergehenden Rückgang der Merck-Aktie um etwa 7 Prozent führte. In diesem Jahr hat die Aktie bereits 21 Prozent an Wert verloren.

Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan Merck KGaA nach Aussagen zu den Geschäftszielen für 2026 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Die ersten Indikationen des Unternehmens für 2026 deuten auf ein um etwa vier Prozent schwächeres EBITDA hin als zuvor vom Markt erwartet. Diese möglichen Kürzungen waren jedoch bereits eingeplant. Der mittelfristige Ausblick stützt die Konsensschätzungen von Bloomberg.

Insgesamt zeigt sich, dass Merck trotz der Herausforderungen durch Preissenkungen und mögliche Gewinnrückgänge weiterhin an seinen Zielen festhält und mittelfristig ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich anstrebt. Die Unsicherheiten rund um die Aktienkurse und die Marktreaktionen werfen jedoch Fragen zur langfristigen Stabilität des Unternehmens auf.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 112,9EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.