Bundesbank hält Goldreserven trotz Rekordpreisen: Vertrauen bleibt stark!

Die Bundesbank hat entschieden, die deutschen Goldreserven trotz des aktuellen Rekordpreises für Gold nicht zu verkaufen und weiterhin in den USA zu lagern. Bundesbankpräsident Joachim Nagel betonte während der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington, dass Gold ein wichtiger Vertrauensanker für die Bundesbank sei und sich an dieser Position nichts ändern werde, unabhängig von der Preisentwicklung. Er versicherte, dass es keinen Grund zur Sorge um die in den USA bei der Federal Reserve gelagerten Goldreserven gebe. Regelmäßige Inspektionen und Stichproben würden durchgeführt, um die Echtheit und Vollständigkeit der Bestände zu gewährleisten. Zudem sei die Lagerung des Goldes an verschiedenen Standorten eine Frage der Risikostreuung.

Der Goldpreis hat in den letzten Wochen einen signifikanten Anstieg erfahren und ist im Jahresverlauf um 67 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung wird vor allem durch die Unsicherheit in der globalen Wirtschaft und die hohe Staatsverschuldung vieler Länder begünstigt. Gold gilt in solchen Zeiten als sicherer Hafen für Investoren. Zudem wird die Spekulation auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA als ein weiterer Faktor für den Anstieg des Goldpreises angesehen.