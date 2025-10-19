Bundesbank hält Goldreserven trotz Rekordpreisen: Vertrauen bleibt stark!
Die Bundesbank hat entschieden, die deutschen Goldreserven trotz des aktuellen Rekordpreises für Gold nicht zu verkaufen und weiterhin in den USA zu lagern. Bundesbankpräsident Joachim Nagel betonte während der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington, dass Gold ein wichtiger Vertrauensanker für die Bundesbank sei und sich an dieser Position nichts ändern werde, unabhängig von der Preisentwicklung. Er versicherte, dass es keinen Grund zur Sorge um die in den USA bei der Federal Reserve gelagerten Goldreserven gebe. Regelmäßige Inspektionen und Stichproben würden durchgeführt, um die Echtheit und Vollständigkeit der Bestände zu gewährleisten. Zudem sei die Lagerung des Goldes an verschiedenen Standorten eine Frage der Risikostreuung.
Der Goldpreis hat in den letzten Wochen einen signifikanten Anstieg erfahren und ist im Jahresverlauf um 67 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung wird vor allem durch die Unsicherheit in der globalen Wirtschaft und die hohe Staatsverschuldung vieler Länder begünstigt. Gold gilt in solchen Zeiten als sicherer Hafen für Investoren. Zudem wird die Spekulation auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA als ein weiterer Faktor für den Anstieg des Goldpreises angesehen.
Die Entscheidung der Bundesbank, die Goldreserven nicht zu verkaufen, reflektiert eine langfristige Strategie, die auf Stabilität und Vertrauen abzielt. Nagel wies darauf hin, dass die Goldreserven nicht nur als Vermögenswert, sondern auch als Symbol für die finanzielle Sicherheit Deutschlands betrachtet werden. In einem Umfeld, in dem viele Anleger nach stabilen Werten suchen, bleibt Gold ein zentraler Bestandteil der monetären Strategie der Bundesbank.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bundesbank trotz der attraktiven Marktbedingungen für den Goldverkauf an ihrer bewährten Strategie festhält. Die regelmäßige Überprüfung der Goldbestände und die Diversifikation der Lagerorte sind Teil eines umfassenden Risikomanagements, das darauf abzielt, das Vertrauen in die deutsche Währung und die Finanzpolitik zu stärken. Die aktuelle Marktentwicklung wird weiterhin genau beobachtet, doch die fundamentalen Überzeugungen der Bundesbank in Bezug auf Gold bleiben unverändert.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.250USD auf Forex (18. Oktober 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.
