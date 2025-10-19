Fondsmanager ignorieren Warnungen: Investitionen in überbewertete KI-Aktien steigen!

Die Profis scheinen sich dem Druck der Marktteilnehmer zu beugen, die an den vermeintlichen Megatrends festhalten wollen. Dies erinnert an die Dotcom-Blase, als Fondsmanager, die sich von überbewerteten Internetaktien fernhielten, Kapitalabflüsse erlitten. Die Lektion aus der Vergangenheit scheint nicht vergessen, denn trotz der Warnungen und der Überzeugung, dass die Märkte überhitzt sind, setzen die Profis weiterhin auf Aktien, während sie gleichzeitig ihre Liquidität reduzieren. Der Cash-Anteil der Fondsmanager ist auf 3,8 % gesunken, was auf eine aggressive Marktstrategie hinweist.

In der aktuellen Fondsmanagerumfrage der Bank of America (BofA) zeigt sich ein besorgniserregender Trend: Trotz der weit verbreiteten Einschätzung, dass sowohl KI-Aktien als auch der Aktienmarkt insgesamt überbewertet sind, erhöhen die Profis ihre Investitionen in diese Bereiche. Über 54 % der Befragten glauben, dass KI-Aktien in einer Blase sind, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den Vormonaten darstellt. Im August waren nur 41 % dieser Meinung. Dennoch haben die Fondsmanager ihre Positionen in überbewerteten US-Aktien aufgestockt, wobei nun netto 1 % der Befragten übergewichtet sind.

Zusätzlich zeigt die Umfrage, dass 60 % der Befragten der Meinung sind, dass globale Aktien überbewertet sind. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 1998. Im Gegensatz dazu glauben nur 22 % der Befragten, dass die globalen Anleihemärkte überbewertet sind. Trotz dieser Erkenntnisse haben die Profis ihre Anleihenpositionen verringert, was die niedrigste Quote seit Oktober 2022 darstellt.

Die Situation wird durch die Sorgen um die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken in den USA weiter verschärft, was auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der DAX fiel um 1,2 % und steht unter Druck, nachdem er kürzlich ein Rekordhoch erreicht hatte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Profis an den Märkten trotz ihrer eigenen Bedenken über die Bewertung von Aktien festhalten. Sie scheinen bereit zu sein, das Risiko einer möglichen Marktkorrektur in Kauf zu nehmen, solange die „Musik spielt“. Dies könnte jedoch zu einem gefährlichen Tanz auf einem Vulkan führen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

