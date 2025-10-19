Pyramid AG sichert sich 100 Millionen Euro Vertrag – Zukunft der KI-Server!

Im Zuge dieser positiven Entwicklung hat der Vorstand der Pyramid AG jedoch auch die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Aufgrund von Verschiebungen bei Großaufträgen im Bereich Server- und Storagelösungen sowie einer schwierigen Marktsituation wird nun ein Konzernumsatz von 75 bis 77 Millionen Euro erwartet, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Prognose von 88 bis 92 Millionen Euro darstellt. Das EBITDA wird auf 3,0 bis 3,5 Millionen Euro geschätzt, ebenfalls unter der vorherigen Schätzung von 4,7 bis 5,5 Millionen Euro.

Die Pyramid AG hat am 16. Oktober 2025 bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft, die Pyramid Computer GmbH, einen bedeutenden mehrjährigen Rahmenvertrag mit einem deutschen Bestandskunden abgeschlossen hat. Dieser Vertrag hat ein voraussichtliches Volumen von über 100 Millionen Euro und stellt einen strategischen Meilenstein für das Unternehmen dar, das sich als einer der führenden deutschen Hersteller von Server- und Storage-Lösungen positionieren möchte. Die Herstellung von speziell für KI-Funktionen entwickelten Hochleistungsservern soll größtenteils ab 2026 beginnen und bis mindestens 2028 andauern, wobei erste Auslieferungen bereits im Jahr 2025 erwartet werden.

Trotz dieser Anpassungen zeigt der neue Mehrjahresausblick für die Jahre 2026 und 2027 ein deutliches Wachstum. Für 2026 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz zwischen 92 und 102 Millionen Euro und einem EBITDA von 5,0 bis 6,0 Millionen Euro. Für 2027 wird ein Umsatz von 115 bis 130 Millionen Euro und ein EBITDA von 6,0 bis 7,5 Millionen Euro prognostiziert.

Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG, betont, dass das Unternehmen sich im Vergleich zum Wettbewerbsumfeld gut positioniert hat und die strategische Ausrichtung auf Server- und Storagelösungen weiterhin verfolgt. Zudem hebt Christian Damjakob, CFO der Pyramid AG, die positive Umsatzentwicklung bei den POLYTOUCH Selbstbedienungslösungen hervor, die das Unternehmen in den Bereichen Handel und Systemgastronomie gut aufgestellt sehen.

Insgesamt reflektiert die Mitteilung die Herausforderungen und Chancen, mit denen die Pyramid AG konfrontiert ist, und zeigt die langfristigen Wachstumsambitionen des Unternehmens im Bereich der Hochleistungsserver und KI-Technologien.

Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,83 % und einem Kurs von 0,988EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.