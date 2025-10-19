DEUTZ AG investiert in ARX Robotics: Revolution im Verteidigungssektor!

Die Partnerschaft zwischen DEUTZ und ARX Robotics zielt darauf ab, die fortschrittlichen Antriebssysteme von DEUTZ in unbemannten Landfahrzeugen (UGV) von ARX zu integrieren. DEUTZ wird nicht nur seine Antriebstechnologien bereitstellen, sondern auch mobile Energieinfrastruktur und Zugang zu seinem globalen Produktionsnetzwerk gewähren. Dies ermöglicht ARX Robotics, ihre Systeme effizienter zu skalieren und die Zuverlässigkeit sowie Flexibilität im Einsatz zu erhöhen.

Die DEUTZ AG, ein traditionsreicher Motorenbauer mit Sitz in Köln, plant, sich als Lead-Investor an einer Finanzierungsrunde des deutschen Rüstungs-Start-ups ARX Robotics zu beteiligen. Diese Entscheidung ist Teil einer strategischen Partnerschaft, die darauf abzielt, DEUTZs Engagement im Defense-Sektor auszubauen. Der Abschluss der Finanzierungsrunde wird in den kommenden Wochen erwartet, wobei genaue finanzielle Details bislang nicht veröffentlicht wurden.

Dr. Sebastian Schulte, CEO von DEUTZ, betont die wachsende Bedeutung unbemannter und teilautonomer Verteidigungssysteme für zukünftige Streitkräfte. Die Kombination der Software- und Robotikkompetenz von ARX mit DEUTZs Stärken in Antriebstechnik und Energieversorgung soll die europäische Verteidigungsfähigkeit nachhaltig stärken. Die Partnerschaft wird auch durch die Entwicklung einer Schnittstelle unterstützt, die die KI-basierte Softwareplattform Mithra OS von ARX mit den Antrieben von DEUTZ verbindet.

Diese strategische Initiative folgt auf die kürzliche Übernahme des Drohnenantriebsspezialisten Sobek durch DEUTZ, die das Unternehmen als Systemanbieter im Bereich unbemannter Verteidigungssysteme positioniert. Die Zusammenarbeit zwischen DEUTZ und ARX Robotics wird als wichtiger Schritt zur Sicherung der europäischen Technologiesouveränität und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland angesehen.

ARX Robotics, ein führendes europäisches Defense-Tech-Unternehmen, entwickelt innovative unbemannte Systeme und hat bereits Erfahrungen aus dem Einsatz in der Ukraine gesammelt. Die Partnerschaft soll dazu beitragen, die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit dieser Systeme zu erhöhen und gleichzeitig die Logistik zu entlasten.

Insgesamt zeigt die geplante Zusammenarbeit zwischen DEUTZ und ARX Robotics das Bestreben beider Unternehmen, die Entwicklung und Integration fortschrittlicher Technologien im Verteidigungssektor voranzutreiben und die europäische Verteidigungsindustrie zu stärken.

