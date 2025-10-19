Ölpreise fallen auf 5-Monats-Tief: Überangebot und Handelskonflikt belasten

Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank führt den Preisrückgang auf die Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China zurück, insbesondere nach Pekings Exportbeschränkungen für Seltene Erden. Diese beiden Länder sind die größten Ölverbraucher und machen zusammen mehr als ein Drittel der weltweiten Ölnachfrage aus. Zudem beeinflussen die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin die Marktstimmung. Trump plant ein Treffen mit Putin in Budapest, was die Anleger aufmerksam verfolgt haben.

Die Ölpreise sind am Freitag auf den tiefsten Stand seit über fünf Monaten gefallen, was auf Sorgen über ein potenzielles Überangebot am Markt zurückzuführen ist. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 60,76 US-Dollar, was einem Rückgang von 30 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 26 Cent auf 57,20 Dollar. Zeitweise erreichte der Brent-Preis sogar 60,50 Dollar, den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Auch der Preis für US-Öl fiel auf 56,91 Dollar.

Ein weiterer Faktor, der den Ölmarkt belastet, ist die Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA), die einen Überschuss von durchschnittlich vier Millionen Barrel pro Tag im kommenden Jahr erwartet. Diese Einschätzung verstärkt die Sorgen über ein Überangebot. Zudem stiegen die Rohölreserven in den USA in der vergangenen Woche um 3,5 Millionen Barrel auf 423,8 Millionen Barrel, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Solche steigenden Lagerbestände belasten in der Regel die Ölpreise.

Indien zeigt sich unterdessen bereit, seine Energieimporte aus den USA zu erhöhen, bleibt jedoch vage bezüglich der zukünftigen Öleinfuhren aus Russland. Der indische Außenminister Randhir Jaiswal betonte, dass Indien seit Jahren bestrebt sei, seine Energiebeschaffung zu diversifizieren. Trotz der US-Kritik an den russischen Öleinfuhren, die mit hohen Strafzöllen belegt wurden, bleibt Indien an stabilen und günstigen Energiequellen interessiert.

In einem anderen Kontext hat das höchste niederländische Gericht entschieden, dass Russland den ehemaligen Aktionären des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos eine Entschädigung von über 50 Milliarden US-Dollar zahlen muss. Dieses Urteil markiert das Ende eines langjährigen Rechtsstreits und bestätigt, dass die Enteignung des Unternehmens aus politischen Gründen erfolgte.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 61,35USD auf L&S Exchange (17. Oktober 2025, 23:01 Uhr) gehandelt.