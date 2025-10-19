EssilorLuxottica übertrifft Erwartungen: Aktienkurs springt um 11,6%!

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten übertroffen und einen Erlös von 6,87 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Zahl wurde unter konstanten Wechselkursen ermittelt, während das Wachstum bei aktuellen Wechselkursen mit 6,7 Prozent geringer ausfiel. Der Konzern profitierte von starken Verkaufszahlen seiner Marken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in nahezu allen Regionen, mit Ausnahme von Lateinamerika. Besonders bemerkenswert ist das rasante Wachstum im Bereich der Smartbrillen.

Die positiven Geschäftszahlen führten am Freitag zu einem Kurssprung der EssilorLuxottica-Aktien, die um bis zu 11,6 Prozent auf 308,60 Euro anstiegen. Damit überwand der Kurs das bisherige Jahreshoch aus dem Februar und erreichte einen neuen Höchststand. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Aktienkurs um etwa 30 Prozent erhöht, was EssilorLuxottica zu einem der wertvollsten Unternehmen in Europa mit einem Börsenwert von über 140 Milliarden Euro macht. Der Konzern entstand 2018 aus dem Zusammenschluss des französischen Unternehmens Essilor und des italienischen Konkurrenten Luxottica.