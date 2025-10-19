EssilorLuxottica übertrifft Erwartungen: Aktienkurs springt um 11,6%!
Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten übertroffen und einen Erlös von 6,87 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Zahl wurde unter konstanten Wechselkursen ermittelt, während das Wachstum bei aktuellen Wechselkursen mit 6,7 Prozent geringer ausfiel. Der Konzern profitierte von starken Verkaufszahlen seiner Marken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in nahezu allen Regionen, mit Ausnahme von Lateinamerika. Besonders bemerkenswert ist das rasante Wachstum im Bereich der Smartbrillen.
Die positiven Geschäftszahlen führten am Freitag zu einem Kurssprung der EssilorLuxottica-Aktien, die um bis zu 11,6 Prozent auf 308,60 Euro anstiegen. Damit überwand der Kurs das bisherige Jahreshoch aus dem Februar und erreichte einen neuen Höchststand. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Aktienkurs um etwa 30 Prozent erhöht, was EssilorLuxottica zu einem der wertvollsten Unternehmen in Europa mit einem Börsenwert von über 140 Milliarden Euro macht. Der Konzern entstand 2018 aus dem Zusammenschluss des französischen Unternehmens Essilor und des italienischen Konkurrenten Luxottica.
Analysten von Jefferies hoben die starke Marktposition des Unternehmens hervor und betonten die Innovationskraft, die sich in dem wachsenden Geschäft mit Smartbrillen widerspiegelt. Die kanadische Bank RBC bewertete die Zahlen als beeindruckend und beließ die Einstufung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 Euro. Auch die US-Bank JPMorgan erhöhte ihr Kursziel von 267 auf 300 Euro und stufte die Aktie als "Overweight" ein, nachdem sie die Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 angehoben hatte.
Insgesamt zeigt EssilorLuxottica eine starke Leistung im dritten Quartal, die auf eine solide Marktstellung und Innovationskraft hinweist. Die positive Reaktion der Anleger und die Anpassungen der Analystenbewertungen spiegeln das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wider.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 313,2EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
