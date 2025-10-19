Sartorius-Aktien: Quartalszahlen treiben Kurs auf Rekordhoch!

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen und einer leicht angehobenen Umsatzprognose auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Charles Weston hebt hervor, dass der Markt eine Zielerhöhung erwartet habe und Sartorius die Erwartungen erfüllt habe. Die positiven Aussichten basieren insbesondere auf der starken Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions sowie der Diagnostiktochter Sartorius Stedim.

Die Vorzugsaktien von Sartorius zeigen am Donnerstag eine positive Entwicklung, nachdem die Quartalsbilanz des Laborzulieferers veröffentlicht wurde. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stieg der Kurs um 3,5 Prozent auf 219,60 Euro, was einen Ausbruch aus der vorherigen Seitwärtsspanne zwischen 210 und 218 Euro signalisiert. Ein Händler kommentierte, dass die Zahlen des Unternehmens „gut genug für eine Kurserholung“ seien, da Sartorius in den ersten neun Monaten des Jahres besser abschnitt als erwartet. Dies könnte zu einer leichten Erhöhung der Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr führen.

Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Sartorius nach den Quartalszahlen auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 260 Euro beibehalten. Analyst Richard Vosser stellte fest, dass das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) etwas besser als vom Markt prognostiziert ausfiel, jedoch die eigenen Erwartungen leicht verfehlte. Insgesamt bezeichnete er die Zahlen des Diagnostikkonzerns als stark.

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius nach den Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Analyst Falko Friedrichs betont, dass die Geschäfte des Diagnostikunternehmens, insbesondere in der Bioprocess-Sparte, an Dynamik gewinnen. Allerdings weist er darauf hin, dass die Bewertung des Unternehmens zunehmend herausfordernd wird.

Insgesamt zeigen die Reaktionen der Analysten und die Kursentwicklung der Sartorius-Aktien, dass das Unternehmen auf einem positiven Kurs ist, was durch die gute Geschäftsentwicklung und die optimistischen Prognosen untermauert wird. Die Marktteilnehmer scheinen optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu sein, was sich in den steigenden Kursen und den angehobenen Kurszielen widerspiegelt.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 229,7EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.