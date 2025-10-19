Drägerwerk-Aktien steigen stark: Optimistischer Ausblick treibt Kurs an!

Die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk haben aufgrund eines optimistischen Ausblicks auf das Gesamtjahr vorbörslich deutlich zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Aktien um mehr als 7 Prozent auf 71,90 Euro, was die Rückkehr zu einem Zwischenhoch Ende Juli markiert. Analysten erwarten, dass sich Umsatz und operative Marge (EBIT) im Jahr 2025 in der oberen Hälfte der Zielspannen bewegen werden, was auf eine positive Geschäftsentwicklung und hohe Auftragseingänge zurückzuführen ist.

Drägerwerk hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und rechnet nun mit einem Anstieg von 3 bis 5 Prozent, während die vorherige Schätzung bei 1 bis 5 Prozent lag. Auch die EBIT-Marge wurde optimistischer eingeschätzt und liegt nun zwischen 4,5 und 6,5 Prozent, im Vergleich zu zuvor 3,5 bis 6,5 Prozent. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen einen Umsatz von 833 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 57 Millionen Euro, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr, und der Auftragseingang wuchs um knapp 5 Prozent auf 856 Millionen Euro.