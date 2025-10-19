Drägerwerk-Aktien steigen stark: Optimistischer Ausblick treibt Kurs an!
Die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk haben aufgrund eines optimistischen Ausblicks auf das Gesamtjahr vorbörslich deutlich zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Aktien um mehr als 7 Prozent auf 71,90 Euro, was die Rückkehr zu einem Zwischenhoch Ende Juli markiert. Analysten erwarten, dass sich Umsatz und operative Marge (EBIT) im Jahr 2025 in der oberen Hälfte der Zielspannen bewegen werden, was auf eine positive Geschäftsentwicklung und hohe Auftragseingänge zurückzuführen ist.
Drägerwerk hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und rechnet nun mit einem Anstieg von 3 bis 5 Prozent, während die vorherige Schätzung bei 1 bis 5 Prozent lag. Auch die EBIT-Marge wurde optimistischer eingeschätzt und liegt nun zwischen 4,5 und 6,5 Prozent, im Vergleich zu zuvor 3,5 bis 6,5 Prozent. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen einen Umsatz von 833 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 57 Millionen Euro, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr, und der Auftragseingang wuchs um knapp 5 Prozent auf 856 Millionen Euro.
Die positive Marktreaktion zeigt sich auch in der Kursentwicklung der Dräger-Vorzugsaktien, die am Donnerstag um bis zu 12,5 Prozent auf 75,50 Euro zulegten und damit den höchsten Stand seit Sommer 2021 erreichten. Analysten heben hervor, dass das dritte Quartal das stärkste des Unternehmens in diesem Jahr war, unterstützt durch höhere Verkaufsvolumina und verbesserte Kosteneffizienz in beiden Geschäftsbereichen.
Die vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres werden am 29. Oktober veröffentlicht. Die Anleger zeigen sich optimistisch, und die positive Entwicklung könnte auch die Kursdifferenz zwischen Vorzugs- und Stammaktien beeinflussen. Während die Vorzugsaktien derzeit bevorzugt werden, könnte eine stärkere Nachfrage nach Stammaktien nach der bevorstehenden Analystenkonferenz zu einer Verengung der Preisdifferenz führen.
Insgesamt blickt Drägerwerk optimistisch in die Zukunft, und die jüngsten Geschäftszahlen übertreffen die Erwartungen vieler Analysten, was auf eine vielversprechende Entwicklung im Medizin- und Sicherheitssektor hinweist.
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 76,40EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
