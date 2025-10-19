Euro gewinnt an Wert: Politische Stabilität in Frankreich stärkt die Währung!

Der Euro hat am Donnerstag, den dritten Handelstag in Folge, an Wert gewonnen und wurde im New Yorker Geschäft bei 1,1689 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1649 US-Dollar fest, was eine leichte Erhöhung im Vergleich zum Mittwoch darstellt. Diese positive Entwicklung des Euro ist zum Teil auf die Stabilisierung der politischen Lage in Frankreich zurückzuführen. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden, was die Unsicherheit in der französischen Politik verringert und somit das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung gestärkt hat.

Die Euro-Zuwächse sind auch auf eine Schwäche des US-Dollars zurückzuführen, die durch die Spekulation auf sinkende US-Leitzinsen bedingt ist. Diese Erwartungen wurden durch die teilweise Schließung von Regierungsbehörden in den USA verstärkt, da die politischen Parteien in Washington keine Einigung im Haushaltsstreit erzielen konnten. Infolgedessen wurden nur wenige US-Konjunkturdaten veröffentlicht, was die Unsicherheit auf dem Markt erhöht hat. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Region Philadelphia hat sich merklich eingetrübt, was die Sorgen um die US-Wirtschaft weiter verstärkt.