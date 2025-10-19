Euro gewinnt an Wert: Politische Stabilität in Frankreich stärkt die Währung!
Der Euro hat am Donnerstag, den dritten Handelstag in Folge, an Wert gewonnen und wurde im New Yorker Geschäft bei 1,1689 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1649 US-Dollar fest, was eine leichte Erhöhung im Vergleich zum Mittwoch darstellt. Diese positive Entwicklung des Euro ist zum Teil auf die Stabilisierung der politischen Lage in Frankreich zurückzuführen. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden, was die Unsicherheit in der französischen Politik verringert und somit das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung gestärkt hat.
Die Euro-Zuwächse sind auch auf eine Schwäche des US-Dollars zurückzuführen, die durch die Spekulation auf sinkende US-Leitzinsen bedingt ist. Diese Erwartungen wurden durch die teilweise Schließung von Regierungsbehörden in den USA verstärkt, da die politischen Parteien in Washington keine Einigung im Haushaltsstreit erzielen konnten. Infolgedessen wurden nur wenige US-Konjunkturdaten veröffentlicht, was die Unsicherheit auf dem Markt erhöht hat. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Region Philadelphia hat sich merklich eingetrübt, was die Sorgen um die US-Wirtschaft weiter verstärkt.
Am Freitag gab der Euro zunächst Gewinne ab und wurde zuletzt bei 1,1671 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1681 US-Dollar festgesetzt. Zuvor hatte die Furcht vor einer neuen Bankenkrise in den USA, insbesondere in Bezug auf einige Regionalbanken, den Euro gestützt und den Dollar belastet. Zudem lastete der Handelsstreit zwischen den USA und China auf dem Dollar. Im Vergleich zum Wochenbeginn hat der Euro jedoch merklich an Wert gewonnen, nachdem er am Montag noch bei 1,1550 US-Dollar lag.
Die veröffentlichten Verbraucherpreise in der Eurozone zeigten im September eine leichte Erhöhung der Jahresinflationsrate auf 2,2 Prozent, was den Erwartungen der Volkswirte entsprach. Die Kerninflationsrate, die volatile Preise für Energie und Lebensmittel ausschließt, fiel jedoch höher aus als erwartet. Bundesbankchef Joachim Nagel signalisierte vor der nächsten EZB-Sitzung, dass er keinen Handlungsbedarf in der Geldpolitik sieht, was auf ein stabileres Inflationsumfeld hindeutet.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,166USD auf Forex (19. Oktober 2025, 02:32 Uhr) gehandelt.
