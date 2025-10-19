Bundesliga-Topspiel: Kann Dortmund Harry Kane wirklich stoppen?

Matthäus sieht die Bayern aufgrund ihrer starken Offensive, die neben Kane auch Spieler wie Michael Olise, Luis Díaz und Serge Gnabry umfasst, als Favoriten für das Spiel. Er prognostiziert, dass ein Sieg der Bayern über Dortmund am siebten Spieltag entscheidende Auswirkungen auf die gesamte Saison haben könnte. Ein solcher Sieg würde den Bayern einen noch größeren Vorsprung in der Tabelle verschaffen, als sie ihn in der vergangenen Saison hatten, als sie mit 13 Punkten Vorsprung Meister wurden. Matthäus hebt hervor, dass das Team unter Trainer Vincent Kompany noch besser geworden ist und mehr Freude am Spiel zeigt.

Im bevorstehenden Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München steht der Stürmerstar Harry Kane im Fokus. Der ehemalige Fußballnationalspieler Lothar Matthäus hat einen etwas antiquierten, aber konkreten Vorschlag zur Eindämmung von Kanes Gefährlichkeit gemacht: Manndeckung bis zur Mittellinie. Matthäus betont, dass Dortmund Kane keinen Raum lassen dürfe, da dieser nicht nur Tore schießt, sondern auch als Spielmacher agiert. In seinen bisherigen zehn Pflichtspielen für die Bayern hat Kane bereits 18 Tore erzielt und zeigt sich in herausragender Form.

Parallel zu den Vorbereitungen auf das Topspiel gibt es Spekulationen um die Vertragsverlängerung von Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken äußert, dass es keinen Grund zur Eile gebe und der aktuelle Stand der Verhandlungen „völlig okay“ sei. Schlotterbecks Vertrag läuft bis 2027, und es gibt Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern sowie internationaler Topclubs wie dem FC Liverpool. Schlotterbeck selbst weicht Fragen zu den Bayern aus und konzentriert sich auf seine Leistungen im Verein und in der Nationalmannschaft.

Trainer Niko Kovac zeigt sich optimistisch und glaubt nicht, dass die Vertragsfragen Schlotterbeck belasten. Er hebt die positive Entwicklung des Spielers hervor und betont dessen Bedeutung für die Mannschaft. Kovac sieht Schlotterbeck als eine Identifikationsfigur für den BVB und ist zuversichtlich, dass die Gespräche über eine Vertragsverlängerung in Ruhe geführt werden können.

Insgesamt steht das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern nicht nur im Zeichen der sportlichen Rivalität, sondern auch im Kontext von Personalfragen und strategischen Überlegungen, die beide Clubs betreffen.

