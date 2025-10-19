Bayern bleibt Medien-Herz: Berlusconi sichert Zukunft von ProSiebenSat.1**

MFE hatte kürzlich die Kontrolle über ProSiebenSat.1 mit einem Anteil von über 75 Prozent übernommen, nachdem es sich in einem Bieterkampf durchgesetzt hatte. Der Konzern plant, ein europäisches Netzwerk von Fernsehsendern aufzubauen und erwartet von der Zusammenarbeit sowohl Wachstum als auch signifikante Einsparungen. Ein zentrales Anliegen ist die Erhaltung der Arbeitsplätze und die Sicherstellung, dass die zentralen Funktionen des Unternehmens in Bayern bleiben.

Der italienische Medienkonzern Media for Europe (MFE), unter der Leitung von Pier Silvio Berlusconi, hat sein Engagement für den Standort Bayern und die langfristige Zukunft des deutschen Fernsehsenders ProSiebenSat.1 bekräftigt. In einem offiziellen Treffen in München unterzeichneten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlusconi eine Absichtserklärung, die den Sitz von ProSiebenSat.1 in Unterföhring als zentralen Standort für die Aktivitäten im deutschsprachigen Raum festlegt. Berlusconi betonte, dass dies ein wichtiger Schritt sei, um in Bayern zu investieren und die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Berlusconi kündigte an, dass München und Unterföhring das Herzstück der MFE-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum bleiben werden. Der Standort soll als "Center of Excellence" ausgebaut werden, um Innovationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Streaming und Werbetechnologie zu fördern. Zudem möchte MFE die regionale Nachrichtenproduktion von ProSiebenSat.1 stärken und die Regionalfenster weiterführen, um lokale Inhalte zu gewährleisten. Söder unterstrich die Bedeutung lokal produzierter Nachrichten in Zeiten von Fake News und betonte, dass dieser Bereich in Unterföhring weiter ausgebaut werden solle.

Die bayerische Staatsregierung sieht Medien- und Standortpolitik als von großer Bedeutung an. Der Freistaat gilt als ein führender Medienstandort mit rund 100 privaten Hörfunkprogrammen und Lokalsendern, die Tausende von Arbeitsplätzen bieten und einen Umsatz von etwa sechs Milliarden Euro generieren.

Die Berlusconi-Familie hat eine lange Geschichte in der Medienbranche, wobei der verstorbene Silvio Berlusconi seinen Konzern auch zur politischen Einflussnahme genutzt hat. Die Kinder des ehemaligen Premierministers sind bislang nicht politisch aktiv, stehen der von ihm gegründeten Partei Forza Italia jedoch nahe. ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Gruppe der zweite große private Fernsehkonglomerat in Deutschland und umfasst bekannte Formate wie "Germany's Next Topmodel" und "The Voice of Germany".

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 5,63EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.